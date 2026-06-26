Chubut lanzó su Temporada de Invierno 2026 en Córdoba

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y de la Agencia Chubut Turismo, realizó en la ciudad de Córdoba el lanzamiento oficial de la Temporada de Invierno 2026, en un encuentro estratégico que también incluyó la presentación del vuelo directo Córdoba–Esquel de Aerolíneas Argentinas, una incorporación clave para fortalecer la conectividad entre el centro del país y la cordillera chubutense.

La actividad se desarrolló en Distrito Capitalinas y contó con la participación del ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Diego Lapenna; la subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi; el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; y la Representante Comercial de Aerolíneas Argentinas, Dolores Prego.

El lanzamiento de temporada en Córdoba formó parte de una acción integral impulsada por el Gobierno del Chubut con el objetivo de fortalecer la promoción del destino en mercados estratégicos. En ese marco, se llevaron adelante workshops y capacitaciones con agencias de viajes y principales operadores mayoristas de Buenos Aires y Córdoba durante dos jornadas: los días miércoles 24 y jueves 25, respectivamente.

A lo largo de estos dos días de trabajo participaron más de 120 representantes, entre los que se destacaron 70 de Buenos Aires y más de 50 de la propia Córdoba.

Es por eso que la acción contó con una importante participación del sector público y privado chubutense, reflejando el trabajo articulado para consolidar la promoción del destino. Estuvieron presentes representantes de la Municipalidad de Trelew a través de ENTRETUR, el Ente Comodoro Turismo, la Secretaría de Turismo de Esquel y prestadores turísticos de Península Valdés, Senguer San Jorge y el Corredor de los Andes, entre ellos Arnez Travel, Flamenco Tour, Parry Smart Hotel, Sussanich Turismo, El Agreste, Gema Hotel Deportivo, Atomik Sur, Criollos Turismo, Meraki Sur, Limits Adventure, Nawal Glamping y Tulipanes Patagonia.

“El turismo como herramienta para impulsar el desarrollo económico”

Durante el encuentro se presentaron las principales novedades de la temporada invernal 2026, la oferta turística de los destinos chubutenses y las acciones promocionales previstas para este año, poniendo en valor la diversidad de experiencias que ofrece la provincia durante el invierno.

En ese marco, se destacó especialmente la importancia del regreso por segundo año consecutivo del vuelo Córdoba–Esquel como una herramienta estratégica para ampliar el flujo turístico, generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer el desarrollo económico regional a través del turismo.

El ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Diego Lapenna, remarcó que “es un gran esfuerzo poder estar aquí presentando una nueva Temporada de Invierno para Chubut, siguiendo la impronta de un gobernador como Ignacio "Nacho" Torres, que entiende al turismo como una de las principales herramientas para impulsar el desarrollo económico de nuestra provincia. Esa visión hoy se traduce en acciones concretas y nos llena de entusiasmo, porque vemos cómo el trabajo sostenido empieza a dar resultados”.

Además, agregó que “también queremos destacar el enorme trabajo articulado que venimos realizando junto a Córdoba, sus autoridades y Aerolíneas Argentinas para fortalecer la conectividad aérea, algo clave tanto para el turismo como para miles de chubutenses que estudian, trabajan o mantienen vínculos con esta provincia. Recuperar y consolidar esta conexión es fundamental para seguir generando oportunidades. Por eso hoy también estamos aquí para promocionar los atractivos de toda la provincia: con la nieve y las ballenas como grandes emblemas, pero también poniendo en valor cada experiencia, cada paisaje y cada producto turístico que ofrece Chubut, desde la cordillera hasta la costa, mostrando la riqueza y diversidad de cada rincón de nuestro territorio”.

Por último, el ministro Lapenna adelantó que “ambas provincias estamos trabajando para restablecer el vuelo Córdoba-Trelew; fortaleciendo de esta manera uno de los principales mercados nacionales con los que cuenta Chubut”.

Cabe destacar que Chubut cuenta hoy con 4 vuelos semanales directos que conectan las ciudades de Comodoro Rivadavia y Córdoba, lo que representa mayor conectividad en todo el territorio.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que “la vuelta del vuelo que conecta Córdoba con Esquel representa un logro muy importante, fruto de un gran esfuerzo conjunto y una decisión de ambos gobernadores. Detrás de esta conexión hubo un trabajo articulado entre ambos gobiernos y distintos actores del sector para hacer realidad una ruta estratégica que permitirá seguir posicionando a Chubut y fortalecer el movimiento turístico entre nuestras provincias. Es un gusto recibirlos y acompañar la promoción de una provincia tan hermosa”, afirmó.

“Desde Córdoba seguimos impulsando el turismo como una herramienta de desarrollo, entendiendo los desafíos que tenemos como provincia y también como país. Eso nos une y nos llena de orgullo, porque compartimos la mirada de una Argentina que siga creciendo a partir del fortalecimiento de sus destinos y de una mayor integración entre regiones”, agregó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Asimismo, se remarcó que Chubut ofrece una propuesta turística integral que trasciende la nieve y combina naturaleza, aventura, gastronomía, cultura y experiencias únicas en cada región, desde la cordillera hasta la costa atlántica.

El lanzamiento también incluyó sorteos de pasajes aéreos, excursiones, avistajes de ballenas, estadías y experiencias turísticas aportadas por prestadores de distintos puntos de la provincia, generando un espacio dinámico de promoción e interacción con operadores turísticos, agencias de viajes, medios especializados e instituciones vinculadas al sector.

Con este lanzamiento, Chubut reafirma su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia Argentina y fortalece su estrategia de promoción en mercados clave, apostando a una temporada invernal con mayor conectividad, más oportunidades y una oferta turística cada vez más competitiva.