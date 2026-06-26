-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
26 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: El municipio abre el Registro de Oposición para nuevas obras de gas

Quedó abierto el Registro de Oposición para las obras de extensión de la red de gas en Valle Chico, Estación, Cañadón de Bórquez, Siprosalud III y Badén II Alto. Estará disponible por 30 días.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel informa a los vecinos que quedó habilitado el Registro de Oposición correspondiente a las obras de extensión de la red de gas natural previstas para los barrios Valle Chico, Estación, Cañadón de Bórquez, Siprosalud III y Badén II Alto.

 

El Registro de Oposición permanecerá abierto durante 30 días corridos a partir del último día de publicación del edicto en los diarios locales y funcionará en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Esquel, ubicada en Mitre 524.

 

De acuerdo con lo establecido por la Ordenanza N° 206/90, si durante ese período no se presentan oposiciones o las mismas no alcanzan el porcentaje previsto por la normativa vigente, las obras serán declaradas de utilidad pública, permitiendo avanzar con el proceso para su ejecución.

 

Las obras alcanzarán los siguientes sectores:

 

Barrio Valle Chico

 

Circunscripción 3, Sector 5, Manzana 92, parcelas 2 a 8.
Manzana 94, parcelas 2 a 37.
Manzana 95, parcelas 2 a 36.
Manzana 96, parcelas 2 a 19.
Manzana 97, parcelas 2 a 20.
Manzana 98, parcelas 2 a 16.

 

Barrio Estación

 

Circunscripción 1, Manzana 4, parcelas A, B, C, D, E, F y G.
Manzana 72, parcelas I y K.

 

Barrio Cañadón de Bórquez

 

Calle Doña Carmela.
Circunscripción 3, Sector 1, parcelas 1 a 23.

 

Barrio Siprosalud III

 

Manzana 94, parcelas 3 a 9.
Manzana 96, parcelas 2 a 15.
Manzana 109, parcelas 1 a 19.
Manzana 110, parcelas 1 a 30.

 

Barrio Badén II Alto

 

Circunscripción 3, Sector 5, Chacra 7, parcelas 28 a 40 y 48 a 60.

 

Desde la gestión del intendente Matías Taccetta se continúa impulsando la ampliación de los servicios esenciales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar el crecimiento urbano mediante obras de infraestructura que permitan ampliar el acceso al gas natural.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trevelin: once mujeres buscan conformar una cooperativa de trabajo
2
 Vacaciones de invierno en Chubut: conocé las fechas y cómo será el regreso a clases
3
 Acumuló denuncias, violó prohibiciones de acercamiento y quedó tras las rejas
4
 La UNPSJB Sede Esquel abre concurso docente para la carrera de Ciencias de la Educación
5
 Esquel: El municipio abre el Registro de Oposición para nuevas obras de gas
1
 Nuevos avisos de SEROS por mail
2
 La estremecedora historia de la mujer que murió buscando a su hija 32 años: todos lloran por Mirta
3
 El Concejo Deliberante de Esquel votó la finalización del acuerdo marco de la Planta de Residuos con Trevelin
4
 Se avanza en Paso de Indios con la conexión de gas para viviendas del personal de salud
5
 37 puñaladas en una pizzería: el actor que atacó a su expareja y pasará 10 años en la cárcel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -