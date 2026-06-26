Esquel: El municipio abre el Registro de Oposición para nuevas obras de gas

La Municipalidad de Esquel informa a los vecinos que quedó habilitado el Registro de Oposición correspondiente a las obras de extensión de la red de gas natural previstas para los barrios Valle Chico, Estación, Cañadón de Bórquez, Siprosalud III y Badén II Alto.

El Registro de Oposición permanecerá abierto durante 30 días corridos a partir del último día de publicación del edicto en los diarios locales y funcionará en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Esquel, ubicada en Mitre 524.

De acuerdo con lo establecido por la Ordenanza N° 206/90, si durante ese período no se presentan oposiciones o las mismas no alcanzan el porcentaje previsto por la normativa vigente, las obras serán declaradas de utilidad pública, permitiendo avanzar con el proceso para su ejecución.

Las obras alcanzarán los siguientes sectores:

Barrio Valle Chico

Circunscripción 3, Sector 5, Manzana 92, parcelas 2 a 8.

Manzana 94, parcelas 2 a 37.

Manzana 95, parcelas 2 a 36.

Manzana 96, parcelas 2 a 19.

Manzana 97, parcelas 2 a 20.

Manzana 98, parcelas 2 a 16.

Barrio Estación

Circunscripción 1, Manzana 4, parcelas A, B, C, D, E, F y G.

Manzana 72, parcelas I y K.

Barrio Cañadón de Bórquez

Calle Doña Carmela.

Circunscripción 3, Sector 1, parcelas 1 a 23.

Barrio Siprosalud III

Manzana 94, parcelas 3 a 9.

Manzana 96, parcelas 2 a 15.

Manzana 109, parcelas 1 a 19.

Manzana 110, parcelas 1 a 30.

Barrio Badén II Alto

Circunscripción 3, Sector 5, Chacra 7, parcelas 28 a 40 y 48 a 60.

Desde la gestión del intendente Matías Taccetta se continúa impulsando la ampliación de los servicios esenciales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar el crecimiento urbano mediante obras de infraestructura que permitan ampliar el acceso al gas natural.

R.G