Campos de lavandas y frutillas, los nuevos proyectos en marcha en Esquel

El intendente Matías Taccetta, junto a la subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, visitó ambos emprendimientos en Pueblo Carao, donde avanza una importante producción de frutillas y un innovador proyecto de agroturismo que contempla el desarrollo de un campo de lavanda con más de 20 mil plantines.

Durante la recorrida, el mandatario municipal puso en valor el crecimiento de este tipo de iniciativas privadas, que se desarrollan gracias al acompañamiento del Estado municipal mediante las ordenanzas de Promoción de las Producciones Intensivas y de Promoción de las Inversiones Turísticas, impulsadas por su gestión para fomentar el desarrollo productivo y la diversificación de la matriz económica de la ciudad.

Taccetta destacó que estos proyectos representan una apuesta al futuro de Esquel y generan nuevas oportunidades para el sector privado. "Cuando impulsamos estas ordenanzas pensamos en generar condiciones para que los vecinos se animen a invertir, producir y desarrollar nuevos emprendimientos. Hoy vemos que esas herramientas comienzan a dar resultados concretos y eso nos llena de satisfacción", expresó.

En ese sentido, remarcó que la producción y el turismo deben ir de la mano para potenciar el crecimiento de la ciudad. "Este emprendimiento combina dos ejes estratégicos para nuestra gestión: el desarrollo productivo y el turismo. La producción de frutillas y el campo de lavanda no solo agregan valor a nuestra economía, sino que además se transforman en un atractivo turístico que puede ser visitado por quienes eligen Esquel durante todo el año", señaló.

El intendente sostuvo además que este tipo de inversiones tendrán un impacto positivo en la economía local. "Cada nuevo emprendimiento genera movimiento económico, demanda de servicios y crea nuevos puestos de trabajo. Ese es el camino que queremos para Esquel: una ciudad que genere oportunidades a partir del esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado", afirmó.

Asimismo, Taccetta destacó la planificación a largo plazo de los proyectos que se desarrollan. "Hay una visión de crecimiento muy clara. Son iniciativas que no solo piensan en el presente, sino también en el futuro, incorporando innovación, producción sustentable y propuestas turísticas que seguramente tendrán un gran impacto para nuestra ciudad en los próximos años", indicó.

Por su parte, Paula Botto valoró el compromiso de los emprendedores y destacó que las herramientas impulsadas por el municipio buscan precisamente acompañar este tipo de iniciativas. "Desde la Subsecretaría de Desarrollo Productivo trabajamos para brindar asesoramiento y generar las condiciones necesarias para que cada vez más vecinos puedan invertir, producir y agregar valor a los recursos locales", expresó.