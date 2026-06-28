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28 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Taller de bienestar para adultos mayores en Cholila

Este domingo se realizará el primer encuentro del Grupo Intercultural Sentida Madurez, un espacio gratuito enfocado en la salud, la respiración y el uso de plantas medicinales. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Cholila, en conjunto con Herbolaria Angelia, invita a la comunidad a participar del primer encuentro del Grupo Intercultural Sentida Madurez. La propuesta, denominada "Respirá y reconectá con tu bienestar", está especialmente dedicada al cuidado de la salud en los adultos mayores.

 

 

 

El evento se llevará a cabo hoy domingo 28 de junio, en el horario de 15:00 a 17:30, en las instalaciones del Centro Comunitario del Barrio Malvinas. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer los detalles del proyecto y aprender diversas prácticas de respiración combinadas con el uso de plantas medicinales para aplicar en la vida cotidiana.

 

La actividad es de acceso libre y gratuito para todos los interesados. Para asistir, se solicita realizar una reserva previa comunicándose al número telefónico 1162351127.

 

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