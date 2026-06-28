Taller de bienestar para adultos mayores en Cholila

La Municipalidad de Cholila, en conjunto con Herbolaria Angelia, invita a la comunidad a participar del primer encuentro del Grupo Intercultural Sentida Madurez. La propuesta, denominada "Respirá y reconectá con tu bienestar", está especialmente dedicada al cuidado de la salud en los adultos mayores.

El evento se llevará a cabo hoy domingo 28 de junio, en el horario de 15:00 a 17:30, en las instalaciones del Centro Comunitario del Barrio Malvinas. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer los detalles del proyecto y aprender diversas prácticas de respiración combinadas con el uso de plantas medicinales para aplicar en la vida cotidiana.

La actividad es de acceso libre y gratuito para todos los interesados. Para asistir, se solicita realizar una reserva previa comunicándose al número telefónico 1162351127.