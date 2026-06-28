Luis Epele se impuso en los 66km y Luis Cayulef en los 21km de Turmalina Trail Run

Turmalina es como su casa. Siempre lo invitan y siempre se sube al podio. Se prepara con mucha responsabilidad y con un esfuerzo por demás enorme los resultados están a la vista.

Luis Cayulef se impuso nuevamente en los 21km de Turmalina Trail Run, competencia que se llevó a cabo este domingo por la mañana en la localidad de La Falda en la provincia de Córdoba.

Cayulef hizo un tiempo de 1hs 40min 52seg, superando por 25 segundo a Sergio Pereyra (1hs 41min 27seg) y por más de 5 minutos sobre Nataniel Ángel Herrera (1hs 46min 25seg), quien terminó tercero.

Una victoria más para uno de los atletas referenciales en las competencias de montaña, fue el más rápido de los 300 corredores que se animaron a la prueba de los 21km y muy agradecido a cada uno de los amigos que “le dieron una mano” en la tómbola, como así también a Lotería del Chubut y a Chubut Deportes quienes son sus auspiciantes.

Claro que los cordilleranos hacen roncha en la competencia de montaña y sin dudas es para destacar la gran actuación de Luis Epele, de Aldea Escolar, quien se impuso en la distancia más larga de Turmalina. Lo hizo en los 66km con un registro de 8hs 18min 12seg, superando a Mario Vicente, por 1min 45seg y a Santiago Uliaque, quien terminó tercero con una marca de 8hs 22min 46seg. En esta distancia corrieron unos 80 atletas.

Claro que como dato importante debemos señalar que Diego Álvarez, de Trevelin, logró la séptima posición en la general de los 66km, segundo en su categoría, con un tiempo de 9hs 21min 51seg.