Nace Las Lavandas, una nueva residencia de calidad para adultos mayores en Esquel

Un nuevo proyecto enfocado en la atención y el bienestar de los adultos mayores abre sus puertas en la ciudad. Se trata de Las Lavandas, una residencia privada que surge de la iniciativa de Fernanda, Romina y Patricio, quienes decidieron canalizar su propia experiencia familiar en un emprendimiento que busca cubrir una demanda habitacional y de cuidado de calidad en la zona.

La idea comenzó a gestarse a partir de una necesidad personal del grupo, que ya llevaba más de dos años coordinando un hogar autogestivo para sus propias madres y abuela en colaboración con otras familias. Al notar la alta demanda y la falta de espacios con propuestas integrales, decidieron dar un paso más y abrir esta nueva residencia.

"Fuimos entre los tres notando la necesidad que hay en Esquel, en la ciudad, de un lugar así, donde puedan estar bien atendidos, cómodos, con una buena asistencia, en un lugar donde la familia pueda compartir y verlos que están cómodos, brindar un servicio de calidad", explicó Fernanda sobre los orígenes de la propuesta.

El enfoque principal del espacio está puesto en mantener la movilidad y la estimulación de los residentes a través de rutinas adaptadas. El equipo de profesionales está integrado por una profesora de educación física y una psicóloga, ambas especialistas en gerontología que dictarán talleres de estimulación cognitiva, además de clases de chikún. Asimismo, el lugar contará con el seguimiento de un médico especialista que visitará la residencia de forma periódica para confeccionar y actualizar las historias clínicas.

"Lo que buscamos es, con estas diferentes actividades que ofrecemos, es la autonomía de la persona, que ellos puedan tener movilidad. Las actividades siempre son adaptadas a sus posibilidades", destacó la entrevistada, remarcando la importancia de combatir el aislamiento social que muchas veces sufren los adultos mayores cuando permanecen solos en sus casas.

La infraestructura del lugar fue seleccionada de manera estratégica para brindar comodidad tanto a los residentes como a sus visitas. La propiedad dispone de ambientes amplios, iluminación natural, vistas a la montaña y un parque de 3.100 metros cuadrados pensado para el aprovechamiento al aire libre durante las épocas templadas. La amplitud edilicia también garantiza espacios de privacidad para los momentos en que las familias se acercan a compartir con sus seres queridos.

Para ingresar a la institución se requiere un proceso de evaluación previo que incluye entrevistas con los responsables para conocer la situación de la persona y sus necesidades particulares. Posteriormente, se realiza una admisión médica junto al profesional de la residencia, quien solicita la historia clínica correspondiente para coordinar el posterior seguimiento sanitario dentro del establecimiento. Las vías de contacto y consultas se encuentran disponibles en las redes sociales de la institución bajo el nombre de Las Lavandas Residencia.

EBW