-2°
-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 28 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Luna LlenaEsquel
28 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Caminata a la luz de la luna: inscripciones abiertas en Esquel

Bajo la organización de Trekking Patagónico-Sagaz Aventura, se realizará una nueva edición de la tradicional propuesta nocturna para disfrutar de los paisajes locales. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una excelente oportunidad para conectar con el entorno natural de la región de una manera diferente se presentará este comienzo de semana.

 

Los organizadores del evento "Trekkingnautas patagonicus" invitan a toda la comunidad a sumarse a una caminata guiada nocturna aprovechando la luz de la luna llena.

 

La actividad se llevará a cabo el lunes 29 de junio, estableciendo como punto de reunión las inmediaciones del Estadio Municipal.

 

El inicio de la convocatoria está pactado para las 21:15 horas. Quienes deseen participar deberán asistir con un litro y medio de agua para hidratación y algo caliente para compartir durante el break. Acompañan esta iniciativa los lemas "Por la naturaleza", "Los animales" y "Por un futuro mejor".

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Impactante vuelco en la esquina de Franzó y Avellaneda
2
 Nace Las Lavandas, una nueva residencia de calidad para adultos mayores en Esquel
3
 La historia de Adrián Cardacci, entre el esfuerzo, la familia y la vocación
4
 Se viene una ola polar a Chubut
5
 Esquel se vistió de celeste y blanco tras el gran triunfo de la Selección
1
 El COA Diucón organizó una salida de avistaje en la Laguna Willmanco
2
 Provincia deposita sueldos de junio
3
 Se viene una ola polar a Chubut
4
 Chubut extendió el plazo para las Residencias de Salud
5
 Trevelin abrió el año de la escalada con un encuentro en el Polideportivo Municipal
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -