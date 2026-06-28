Caminata a la luz de la luna: inscripciones abiertas en Esquel

Una excelente oportunidad para conectar con el entorno natural de la región de una manera diferente se presentará este comienzo de semana.

Los organizadores del evento "Trekkingnautas patagonicus" invitan a toda la comunidad a sumarse a una caminata guiada nocturna aprovechando la luz de la luna llena.

La actividad se llevará a cabo el lunes 29 de junio, estableciendo como punto de reunión las inmediaciones del Estadio Municipal.

El inicio de la convocatoria está pactado para las 21:15 horas. Quienes deseen participar deberán asistir con un litro y medio de agua para hidratación y algo caliente para compartir durante el break. Acompañan esta iniciativa los lemas "Por la naturaleza", "Los animales" y "Por un futuro mejor".

EBW