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29 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Jornadas de prevención de adicciones en Comodoro

Con una amplia convocatoria, la Secretaría de Salud del Chubut dictó capacitaciones y talleres en los Centros Integrales de Tratamiento en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, llevó a cabo en Comodoro Rivadavia dos intensas jornadas sobre Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones. Las actividades se desarrollaron en los dispositivos dependientes de los Servicios de Salud Mental y Adicciones del Hospital Regional de la localidad, buscando visibilizar la temática en la comunidad.

 

La Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones formó parte de las propuestas en los Centros Integrales de Tratamiento de zona Norte en kilómetro 8 y de zona Sur en el barrio Quirno Costa. Las actividades se coordinaron junto al licenciado Juan Cruz Yapura, la médica Vanesa Menéndez y la licenciada Gisela Carranza, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

 

Las actividades contaron con espacios musicales, actividad física, redes de cuidado, talleres de emociones y relatos en primera persona de usuarios de los diversos grupos terapéuticos. También incluyó la presencia de estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, quienes capacitaron en Reanimación Cardiopulmonar, pautas de alarmas de infarto y Accidente Cerebrovascular, y prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono.

 

Las jornadas convocaron a participantes de áreas gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, alumnos de escuelas secundarias, Policía Comunitaria y familiares de usuarios en tratamiento. Además de las actividades comunitarias, desde la cartera de Salud chubutense se trabajó con los equipos técnicos en las líneas priorizadas para el abordaje y la prevención de los consumos problemáticos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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