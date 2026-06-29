Provincia invierte más de 9.400 millones para frenar la erosión en el Cerro Chenque

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, supervisó el avance de la obra de protección costera de Kilómetro 3 en Comodoro Rivadavia, una intervención estratégica destinada a mitigar el impacto de la erosión marítima y proteger el sector del Cerro Chenque. Los trabajos, enmarcados en el Plan Galina, demandan una inversión provincial superior a los 9.440 millones de pesos y son ejecutados por la empresa EDISUD S.A.

La necesidad de esta intervención había sido advertida hace casi dos décadas a partir de un estudio técnico elaborado en octubre de 2008. Al respecto, Torres recordó que desde ese momento no se hizo absolutamente nada y señaló que "hoy estamos ejecutando una obra de más de 9.440 millones de pesos, que contempla la protección costera mediante el enrocado y las intervenciones previstas en el sector del Modular y el ingreso a Comodoro Rivadavia". Asimismo, el mandatario remarcó que la iniciativa "es fundamental para mejorar la calidad de vida de todos los comodorenses".

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, detalló el impacto del proyecto e indicó que "esta obra tiene una enorme importancia para Comodoro Rivadavia porque no solamente protege un sector estratégico y sensible como el Cerro Chenque, sino que además mejora la seguridad vial y preserva infraestructura clave para toda la ciudad". El funcionario agregó que "estamos ejecutando trabajos técnicamente complejos, con materiales específicos y una logística muy importante, pero con una decisión política clara: avanzar con obras que resuelvan problemas históricos de los chubutenses".

La intervención contempla la colocación de un enrocado compuesto por piedras destinadas al núcleo y bloques de mayor tamaño para la coraza externa, especialmente diseñados para soportar el impacto del oleaje durante mareas altas. Para ello, se seleccionó piedra de alta densidad proveniente de Cerro Dragón. En paralelo, se ejecutan tareas complementarias de fresado y repavimentación sobre distintos sectores de la Ruta Nacional Número 3 en el ingreso a la ciudad para mejorar las condiciones de transitabilidad.