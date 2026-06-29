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29 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El sol buscará hacerse lugar por unas horas en medio de un lunes bien invernal

La semana comienza con frío desde temprano, posibles heladas en algunos sectores y una breve ventana más agradable durante la tarde antes de que vuelvan a imponerse las nubes en la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

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La semana empezará con una postal muy conocida para quienes viven en la Comarca Andina: abrigo desde temprano, vidrios empañados, algo de escarcha en sectores bajos y un lento cambio de ambiente hacia la tarde.

 

El lunes 29 de junio amanecerá frío y con abundante nubosidad. Las temperaturas durante las primeras horas se moverán entre los 3° y 4°, aunque en zonas rurales y sectores de valle podrían registrarse heladas localizadas y una sensación térmica algo menor por la presencia de viento del oeste.

 

Arranque de semana bien invernal

El viento soplará de manera constante desde el oeste durante toda la jornada, con velocidades cercanas a los 8 km/h y ráfagas que podrían acercarse a los 20 km/h en algunos momentos del día. No será un viento fuerte, aunque sí suficiente para mantener el aire frío durante la mañana.

 

 

Las nubes dominarán buena parte del lunes. Durante las primeras horas el cielo se presentará mayormente cubierto, pero hacia el mediodía y primeras horas de la tarde aparecerán algunos claros que permitirán una sensación algo más agradable al aire libre.

 

Será justamente entre las 14 y las 17 horas cuando se registre el tramo más amable del día, con temperaturas que rondarán los 8° y 9°.

 

La tarde ofrecerá una pausa antes del regreso de las nubes

Ese pequeño respiro tendrá duración limitada. Con el correr de la tarde y especialmente hacia el anochecer volverá a aumentar la nubosidad sobre la Comarca Andina, mientras las temperaturas iniciarán un rápido descenso.

 

 

Para la noche se esperan valores cercanos a los 3° y nuevamente un ambiente frío. No se esperan precipitaciones durante la mayor parte de la jornada y la probabilidad de lluvias se mantiene muy baja.

 

Escena típica del invierno cordillerano

El lunes tendrá esa dinámica tan habitual de esta época del año: una mañana para arrancar despacio junto a la calefacción o el mate caliente, unas pocas horas más agradables para actividades al aire libre y un rápido regreso del frío apenas el sol empiece a esconderse detrás de los cerros.

 

 

O.P.

 

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