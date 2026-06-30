Lo atacaron con un cuchillo y un tubo de hierro: dos mujeres violentas y una presunta venganza

Dos mujeres fueron detenidas durante la noche del domingo en el barrio Costanera de Trelew, luego de protagonizar un violento episodio en el que un hombre resultó lesionado y se registraron importantes daños materiales. Una de ellas era su expareja por lo que las hipótesis apuntan a una supuesta venganza.

Fuentes policiales confirmaron que el hecho ocurrió alrededor de las 20, en una vivienda ubicada sobre la calle Gaiman sin numeración. Personal policial acudió al lugar tras un llamado que alertaba sobre disturbios en el sector.

Al arribar, los efectivos encontraron a las dos mujeres dentro del domicilio, donde presuntamente agredían al denunciante con un arma blanca y un tubo de hierro, además de provocar destrozos en vehículos que se encontraban en el lugar. Ante la situación, ambas fueron aprehendidas y posteriormente trasladadas a la Subcomisaría de barrio Inta.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, tomó registros fotográficos y secuestró un arma blanca y un tubo de hierro que habrían sido utilizados durante el ataque.