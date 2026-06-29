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29 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: dos menores demorados por disturbios tras el triunfo de Argentina

Desde la Unidad Regional Esquel señalaron que el fin de semana transcurrió sin hechos de gravedad, aunque durante la desconcentración de los festejos por la victoria de la Selección un grupo de jóvenes protagonizó incidentes con la Policía.
Por Redacción Red43

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La segunda jefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, realizó un balance de las intervenciones policiales del fin de semana y destacó que, si bien hubo algunos procedimientos, "no han revestido mayor gravedad".

 

La comisario explicó que el principal operativo se desarrolló durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, que reunió a una importante cantidad de vecinos en la tradicional esquina de 25 de Mayo y Rivadavia: "Hubo una gran presencia de vecinos. Permanecieron allí varias horas y no hubo mayores inconvenientes en lo que fue el epicentro del encuentro".

 

Sin embargo, indicó que cerca de las 3 de la madrugada, cuando comenzó la desconcentración, un grupo de alrededor de 20 jóvenes se dirigió hacia el barrio Ceferino y comenzó a generar disturbios.

 

"Se los notaba bastante más exaltados. Se observaba que estaban bajo los efectos del alcohol", afirmó Pauli, quien agregó que los incidentes se produjeron cuando el personal policial les solicitó que se retiraran del lugar.

 

Según detalló, a la altura de 25 de Mayo y Almafuerte, algunos de los jóvenes "comenzaron a manifestarse en contra del personal policial y a arrojar objetos contundentes, piedras". Afortunadamente, ningún efectivo resultó herido.

 

Como resultado del operativo, dos menores de 17 y 14 años fueron demorados por infracción al Código de Convivencia Ciudadana. "Fueron individualizados porque arrojaron los objetos contundentes contra el personal policial", precisó Pauli.

 

La funcionaria indicó que intervino el Ministerio Público Fiscal y, tras las actuaciones correspondientes, ambos adolescentes fueron restituidos a sus progenitores.

 

Por otra parte, Pauli informó que durante la madrugada del domingo también se registraron algunas demoras contravencionales en Esquel y Trevelin, principalmente a la salida de locales bailables. "Todos, en su gran mayoría, presentaban ingesta alcohólica", concluyó.

 

 

 

R.G

 

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