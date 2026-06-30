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Por Redacción Red43

Descubrió que su esposa estaba con otro en un hotel alojamiento, entró a la habitación y empezó a los tiros

El joven, de 22 años que estaba con la mujer recibió un tiro en la pierna y está fuera de peligro. El esposo engañado logró huir. Se lo conoce con el apodo de “el pistolero” porque siempre está armado.
Por Redacción Red43

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Un violento ataque tuvo lugar en un hotel alojamiento donde un hombre entró a una de las habitaciones y le disparó varios tiros a un joven de 22 años que se encontraba allí con su mujer, a quien descubrió engañándolo. Luego del brutal ataque, se dio a la fuga y es buscado por las autoridades.

 

El hecho ocurrió en el hotel Express, ubicado sobre el kilómetro 9 sobre la Ruta Nacional 16, en la provincia de Chaco, Cámaras de seguridad lograron captar la llegada del agresor alrededor de las 10.30 de la mañana a bordo de una moto Honda Tornado blanca y vestía jeans, zapatillas blancas, campera negra y una capucha blanca.

 

Según se pudo reconstruir, tras descender de la moto, el hombre recorrió el complejo y revisó las cocheras de dos habitaciones antes de ingresar a una de ellas, donde ocurrió el ataque, que duró menos de un minuto y terminó con un joven con una herida de bala en su pierna izquierda.

 

Fuentes policiales revelaron que una de las principales hipótesis es que el ataque estuvo motivado por un conflicto sentimental, ya que el agresor habría encontrado a su pareja junto a su amante.

 

Al recibir el aviso sobre una persona herida por un arma de fuego, los empleados del hotel dieron aviso a los efectivos policiales, quienes acudieron al lugar para comenzar con las pericias.

 

La encargada del hotel relató que cerca de las 7 de la mañana ingresó un Chevrolet Prisma gris, cuyos ocupantes se alojaron en la habitación E. Más tarde, a las 10.31 horas, las cámaras de seguridad registraron el ingreso del agresor identificado como Renzo Argarañaz.

 

Una vez en la habitación efectuó un disparo con un arma de fuego. La víctima sufrió una herida en la pierna izquierda y fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital Perrando, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

 

Tras ser estabilizado, la víctima dijo reconocer al agresor, y aunque dijo que iniciará acciones legales, hasta el momento no se ha registrado ninguna denuncia en relación a lo ocurrido.

 

Según reveló Data Chaco, el agresor es conocido como "el pistolero" debido a que suele portar un arma de fuego que utiliza en diferentes ocasiones. Al mismo tiempo, fuentes judiciales revelaron al medio local que él tendría clonado el celular de su pareja y por ese motivo logró dar con la ubicación exacta de dónde se encontraba.

 

A raíz del ataque, hay una orden de captura sobre el agresory ahora la investigación quedó en manos de la División Delitos Contra las Personas, que secuestraron las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar por considerarlas una prueba clave para reconstruir la secuencia.

 

Por estas horas, los efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas y de la División Delitos Contra las Personas de la Policía de Chaco analizan las cámaras de seguridad para identificarlo, detenerlo y reconstruir el motivo del ataque.

 

 

 

 

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