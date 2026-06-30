La Cooperadora del Hospital de Esquel entregó equipamiento

El funcionamiento del Hospital Zonal de Esquel cuenta con el valioso respaldo de su Asociación Cooperadora, una entidad civil independiente y sin fines de lucro conformada por vecinos que trabajan de manera voluntaria. Este grupo humano cumple la función de articular la solidaridad de la comunidad, canalizando donaciones particulares, campañas y gestiones privadas con el único objetivo de sumar herramientas que complementen el servicio de salud pública en la región.

La tarea de la cooperadora se traduce en una presencia constante en los diferentes servicios del nosocomio, donde sus integrantes evalúan las necesidades puntuales para colaborar de forma rápida en la adquisición de insumos y aparatología. Las recientes entregas concretadas por la comisión directiva reflejan el impacto de esta sinergia entre el sector civil y la institución hospitalaria, alcanzando una inversión millonaria en beneficio de los pacientes de Esquel y la zona.

Entre las incorporaciones más destacadas de las últimas semanas se encuentra una óptica para cirugías laparoscópicas pediátricas, un instrumental de avanzada que demandó una inversión de 6.905.876,28 pesos. Esta tecnología resulta clave para que los profesionales médicos puedan realizar procedimientos mínimamente invasivos con mayor precisión, garantizando intervenciones más seguras y una óptima recuperación para los niños.

Asimismo, el trabajo de la cooperadora también atiende el fortalecimiento operativo diario de las distintas áreas. En ese sentido, se concretó la entrega de una computadora destinada al servicio de Clínica Médica, que requirió un desembolso de 2.492.921 pesos para acompañar las tareas del equipo de salud, y una nueva impresora para el Consultorio Externo de Hematología, valuada en 341.136,60 pesos, destinada a agilizar la impresión de estudios e informes médicos.

Desde la comisión directiva expresaron su profundo agradecimiento a cada vecino, comercio y empresa que confía en la transparencia de la cooperadora, remarcando que el esfuerzo conjunto y el compromiso comunitario son los que permiten sostener este flujo constante de recursos para el bienestar de toda la población.