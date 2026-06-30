ANSES oficializó el aumento de julio: cómo quedan las jubilaciones, la AUH y las pensiones

El Gobierno nacional oficializó el aumento del 2,15% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La actualización comenzará a aplicarse en julio y fue establecida mediante la Resolución 186/2026, publicada en el Boletín Oficial, en línea con el índice de inflación de mayo informado por el INDEC.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a $411.989,33, mientras que quienes perciban el bono extraordinario de $70.000 cobrarán un total de $481.989,33. En tanto, el haber máximo se ubicará en $2.772.298,06.

El Ejecutivo también ratificó la continuidad del bono de hasta $70.000, destinado a jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos. El beneficio alcanza además a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las pensiones para madres de siete hijos o más.

La actualización también impactará en el resto de las prestaciones sociales. La PUAM ascenderá a $329.591,46, las PNC a $288.251,36 y la Prestación Básica Universal (PBU) será de $188.466,31.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) pasarán a $148.049, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del primer tramo de ingresos del sistema SUAF será de $74.033.

Desde abril de 2024, las prestaciones de la ANSES se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación publicada por el INDEC. En este caso, el aumento de julio corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor registrada durante mayo.

La ANSES también confirmó que los pagos de julio se realizarán según el cronograma habitual por terminación de DNI, con fechas diferenciadas para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

R.G