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Por Redacción Red43

Celebrando el Solsticio de invierno: Quillantu sonará en el Melipal

El trío folclórico ofrecerá un recital este sábado a las 19.30 horas con entrada a la gorra. La propuesta fusiona música andina y composiciones originales creadas en Esquel. 
Por Redacción Red43

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El Centro Cultural Melipal será el escenario de una propuesta musical diferente este sábado 4 de julio a las 19.30 horas, cuando el grupo Quillantu se presente en un concierto pensado para conmemorar el reciente solsticio de invierno. La cita cultural contará con la modalidad de entrada a la gorra para facilitar el acceso de todos los vecinos.

 

Andrés Massip, integrante de la formación, explicó que el público se encontrará con un concierto de música andina y de sonidos ancestrales. "Tocaremos instrumentos antiguos, instrumentos modernos, haremos canciones y también haremos ambientaciones sonoras", remarcó el músico, invitando a la comunidad a descubrir sonoridades poco convencionales.

 

 

 

La banda, que nació hace casi dos años en la zona, está conformada actualmente como un trío por Leandro Astorga, Agustín Loyola y el propio Andrés Massip. En escena, cada uno de los integrantes asume el desafío de pulsar distintos instrumentos y cantar, dándole forma a un repertorio que busca compartir el trabajo que vienen madurando en los últimos meses.

 

Sobre el origen de las canciones que presentarán en el auditorio local, Massip destacó el fuerte arraigo regional de su propuesta y el sentido de identidad que imprimen a sus creaciones. "Toda la música que se va a escuchar es música original compuesta por nosotros, aquí en Esquel, música patagónica, con esta vertiente que decía de sonidos andinos y sonidos antiguos de América", concluyó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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