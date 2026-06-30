Mundial 2026: arrancó la fase eliminatoria con grandes sorpresas

La fase eliminatoria del torneo comenzó con encuentros cargados de emoción y una de las grandes sorpresas de la competencia. Paraguay eliminó a Alemania en una definición por penales y se metió entre los 16 mejores del certamen.

En otro de los cruces, Brasil cumplió con los pronósticos y consiguió el pasaje a los octavos de final, mientras que Marruecos protagonizó otro de los mejores momentos de la jornada al dejar afuera a Países Bajos, completando así el cuadro de clasificados del día.

La actividad continuará este martes con tres partidos correspondientes a los dieciseisavos de final. La jornada se abrirá con el enfrentamiento entre Costa de Marfil y Noruega. Luego será el turno de Francia, que buscará avanzar frente a Suecia, y el cierre tendrá como protagonistas a México y Ecuador, que irán por un lugar en los octavos de final.

En paralelo, la Selección argentina sigue con la puesta a punto para el compromiso ante Cabo Verde. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a entrenarse para definir la formación, con la expectativa del regreso de Lionel Messi al equipo titular y la recuperación de Cristian "Cuti" Romero de cara al encuentro por los dieciseisavos de final.

R.G