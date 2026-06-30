Seros aumentó los honorarios médicos y modificó coberturas

El directorio del Instituto de Seguridad Social y Seguros dispuso una actualización integral sobre los montos que abona a los profesionales privados por la atención, cirugías y prácticas específicas de los afiliados de Seros en Chubut. La resolución oficial impone nuevas pautas económicas con el objetivo de reordenar los números de los consultorios y actualizar un esquema que impacta de manera directa en la atención médica regional.

La medida administrativa alcanza a casi todas las ramas de la medicina e instrumenta una readecuación financiera que combina porcentajes de aumento escalonados con una depuración en el listado de intervenciones cubiertas. De este modo, la entidad previsional ajustó los honorarios de las cirugías tradicionales e introdujo modificaciones de fondo para los tratamientos específicos.

Para el bloque normativo más amplio, la conducción de la obra social estableció un incremento estándar del 3 por ciento retroactivo al primero de marzo, al que se le suma otro 3 por ciento desde el primero de mayo y un último tramo del 3 por ciento a partir del primero de julio, todos de carácter acumulable. Este esquema aplica de manera uniforme sobre los honorarios médicos y los gastos de quirófano en especialidades como neurología, urología, cirugía general, otorrinolaringología, tocoginecología y anatomía patológica. Por su parte, la neurocirugía recibió un trato económico diferenciado mediante un aumento no acumulativo del 10 por ciento en abril, 20 por ciento en mayo y otro 20 por ciento desde el primero de junio.

La modificación más contundente se registró en el área de gastroenterología. El directorio resolvió incrementar el pago por las unidades endoscópicas con un ajuste del 38,76 por ciento retroactivo a mayo, al cual se le sumó una segunda suba del 5,56 por ciento a partir del primero de junio.

En paralelo a esta inyección de fondos, los equipos técnicos dieron de baja 13 prestaciones que consideraron obsoletas para el sistema de salud actual. Entre los exámenes eliminados figuran la endoscopía pediátrica, la pHmetría computarizada, las prácticas con dilatación o mucosectomía, la manometría esofágica y la gastrostomía endoscópica percutánea.

Para suplantar estas bajas, las autoridades ordenaron crear formalmente dos prácticas orientadas a intervenciones digestivas de alto riesgo. Se trata de los procedimientos de videocolonoscopía terapéutica de mayor riesgo y videoendoscopía digestiva alta terapéutica de mayor riesgo, dos herramientas que ya entraron en plena vigencia.

El paquete de medidas concluye con la ratificación de las normas técnicas para los gastroenterólogos y ordena dar de baja memorándums internos de auditoría del año pasado, buscando unificar definitivamente los criterios de facturación en todos los sanatorios y clínicas privadas que trabajan con la obra social de la provincia del Chubut.

EBW