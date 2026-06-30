“Si haces lo que Víctor Álvarez te dice, terminás la carrera de la mejor manera"

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Tras un largo período alejado de las ultras por sucesivas lesiones, el corredor cordillerano Luis Epele regresó a las pistas con un triunfo contundente en los 66km de la Turmalina Trail Run, en la provincia de Córdoba. En una charla a fondo con este medio, detalla cómo gestionó la carrera, el valor de este regreso, sus próximos desafíos y el reconocimiento a su entrenador Víctor Álvarez.

- ¿En qué momento pensaste que ganabas la carrera? ¿Fuiste con el objetivo de buscar el primer puesto?

- No, para nada. Mi objetivo principal era simplemente volver a correr una ultra. Mi última carrera de este tipo había sido en abril de 2024, en Patagonia Run. Después de eso, arranqué con problemas en una rodilla y, cuando lo solucioné, me agarró una fascitis plantar que me dejó varios meses afuera. Pude resolverlo el año pasado, pero me costaba volver a engancharme en serio con el deporte.

Me anoté en Turmalina porque veía que con un buen entrenamiento podía llegar bien, pero la meta era terminarla y disfrutarla. Todo lo que vino después fue un extra.

- ¿Y cómo se fue dando el desarrollo para quedar en la punta?

- Yo sabía que los primeros 22 kilómetros eran de calle y que esa parte me iba a costar porque actualmente no tengo un buen ritmo para ese terreno. Cuando terminamos ese tramo, yo iba en la cuarta posición. Pero al poco tiempo empezó la parte técnica de subida. Aunque no conocía el resto del circuito, sé que mi fuerte es ir para arriba, así que ahí logré pasar rápido al primer puesto. Sabía que en las bajadas o en el llano me podían alcanzar, así que apreté en la subida todo lo que pude y ya no volví a ver al resto de los corredores.

- ¿Ibas controlando la diferencia con tus rivales en los puestos de hidratación o descanso?

- Sí, iba mirando. Hay partes con curvas grandes y buena visibilidad donde miraba para atrás y no veía a nadie. De todos modos, mi desafío era terminar bien. Físicamente me sentía entero, sin problemas estomacales ni musculares; solo algunos rasguños por las espinas del lugar. Pasé a liderar después del segundo puesto de abastecimiento y mantuve la posición en los siguientes, que eran seis en total. El tema es que después del sexto puesto quedaban 7 kilómetros de calle y ahí mi miedo era que me alcanzaran. La gente me decía que iba primero, pero yo no sabía a qué distancia venía el resto. Fue inesperado llegar en la primera posición y, al cruzar la meta, me di cuenta de que realmente estaban muy cerca; se me aproximaron mucho en el cierre.

- ¿Ya habías competido antes en Turmalina?

- No, es la primera vez que corro fuera de la Patagonia. Fue una experiencia totalmente nueva. Sabía que la carrera tenía una parte técnica que me favorecía, pero no me imaginaba que lo fuera tanto. El terreno es muy desafiante: mucha roca, muy irregular para pisar y con pastos altos que te tapan la visual. Además, es un monte cerrado; hubo una sección llana donde tuvimos que ir vadeando arroyos casi agachados. Es súper técnica, pero a la vez muy entretenida.

- En la previa, ¿pudiste compartir con Luis Cayulef o Diego Álvarez, los otros corredores de la cordillera?

- Sí, nos vimos en las acreditaciones y antes de la largada. Luis, que tiene más experiencia, me había adelantado que el terreno fuera de la calle era muy difícil, incluso lo comparó con estar en la Cumbre del 21, así que ya iba con una idea.

A Luisito después no me lo crucé en carrera, pero con Diego sí corrimos bastante a la par en la parte de calle y también nos vimos en la llegada. Estuvo muy bueno.

- ¿Cómo se encaran los días posteriores a un esfuerzo de más de 8 horas y media de carrera?

- Eso es lo que aprendí a hacer mejor, porque en el pasado me equivoqué. Cuando corrí Patagonia Run en 2024 no había trabajado bien la parte de gimnasio y estaba con lo justo en lo muscular. A las tres semanas corrí Capri y eso me terminó afectando la rodilla.

Mi idea ahora es parar por completo una semana, meter gimnasio y arrancar de nuevo muy tranquilo. No tengo ninguna carrera en mente para no atolondrarme. Las lesiones me enseñaron a tomármelo con más calma. Quizás piense en algo para fin de año, como QTrail, que me gustaría porque en las dos ediciones anteriores estuve lesionado.

- Mencionabas QTrail y el Desafío Capri. ¿Cómo ves a estas carreras locales en comparación con un evento como Turmalina?

- Turmalina tuvo unas 950 personas, un número similar al que manejó Capri este año, lo cual es fantástico. Capri ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años. Es una carrera que no me gusta perderme, aunque se corre a un ritmo volador y la gente va muy rápido. Yo prefiero las distancias más largas, donde entra en juego otra estrategia y la alimentación. Pero analizando el nivel de organización, las carreras de nuestra zona están muy bien posicionadas; no tienen nada que envidiarle a Turmalina. Tanto Pablo (organizador de Capri) como Seba (organizador de QTrail) hacen un trabajo impecable.

- Para cerrar, ¿seguís bajo la preparación de Víctor Álvarez?

- Sí, sigo entrenando con él. Aprovecho para mandarle un agradecimiento enorme. A mí se me complica mucho ir a las sesiones presenciales, pero Víctor siempre está al pie del cañón pasándome las rutinas por celular y sacándome las dudas. Es un placer ser parte del grupo de los Patagones. En los últimos dos meses le advertí que llegaba con lo justo físicamente y él armó un plan excelente que me permitió completar la distancia sintiéndome muy bien. Eso es lo que él logra: si hacés lo que te dice, terminás la carrera de la mejor manera.