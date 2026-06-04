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04 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Sierra Colorada invita a la apertura de su temporada de invierno

La Comunidad Ancestral Mapuche Tehuelche Sierra Colorada invita a actividades especiales el próximo 22 de junio de 2026.
Por Redacción Red43

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La comunidad de Sierra Colorada invita a la apertura de su 14.ª Temporada de Invierno.

 

Desde la Secretaría de Turismo de Trevelin difunden a prestadores turísticos esta invitación de la Comunidad Ancestral Mapuche Tehuelche Sierra Colorada el próximo 22 de junio de 2026.

 

Será una jornada para celebrar el We Tripantü, el nuevo ciclo del sol, agradecer a la Ñuke Mapü y dar inicio a una nueva temporada en comunidad. Una oportunidad valiosa para acompañar, fortalecer vínculos con la comunidad y ser parte del turismo con identidad que distingue a nuestra región.

 

El encuentro comienza temprano en el rewe del predio Kintun Folil y continúa durante la mañana en La Casita de Lala, con rogativa, acto de apertura, almuerzo criollo y música de artistas locales. En la imagen encontrarán el cronograma completo.

 

Invitamos a todos a sumarse y participar de esta celebración

 

SL

 

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