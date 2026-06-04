Esquel: Capacitan a jóvenes en construcción con madera y destacan la alta demanda de oficios

La Subsecretaría de Desarrollo Productivo lleva adelante una nueva capacitación destinada a fortalecer la formación en oficios vinculados a la construcción. Se trata del curso de Armador y Montador de Plataforma y Entramados de Componentes en Madera, que se dicta en conjunto con el Centro de Formación Profesional N° 655.

La subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, explicó que la propuesta se desarrolla de manera articulada con la institución educativa, que brinda el acompañamiento pedagógico y la certificación de los participantes.

Asimismo, destacó que uno de los principales beneficios de la formación es el reconocimiento oficial de los certificados obtenidos. "Es uno de los valores que tiene esta capacitación, que el certificado que reciben tiene validez nacional, que es avalado por el Ministerio de Educación", indicó.

Botto remarcó que la iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer los oficios relacionados con la construcción. "Es una capacitación que está dentro del eje de desarrollo de los oficios relacionados a la construcción, que tiene una alta demanda, y que la verdad que los jóvenes lo valoran", expresó.

Actualmente son 12 los jóvenes que participan del curso, el cual continuará dictándose hasta mediados de noviembre. Según comentó la funcionaria, la convocatoria superó la capacidad disponible. "Había más inscriptos, no hubo cupo", afirmó.

En ese sentido, señaló que esta situación se repite en la mayoría de las propuestas impulsadas junto al Centro de Formación Profesional. "Habitualmente en todos los talleres y las capacitaciones hay más demanda de la que podemos ofrecer", sostuvo.

No obstante, explicó que los interesados que no logran ingresar a una capacitación permanecen registrados para futuras oportunidades. "Todos los interesados quedan en lista de espera porque muchas veces hay alumnos que no lo pueden sostener y se reemplazan esas vacantes, o se tienen en cuenta para próximas capacitaciones", detalló.

Por último, destacó el objetivo de acompañar las vocaciones e intereses de quienes buscan formarse en distintos oficios. "Siempre tratamos de valorar el interés de cada uno. Si a alguno le interesa la herrería, la electricidad, la madera, de poder ofrecerle una capacitación en esa dirección", concluyó.

R.G