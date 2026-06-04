La “policía erótica” detenida tras un choque: homicidio culposo, armas de guerra y drogas

La Justicia ordenó la detención de Nicole Verón tras protagonizar un siniestro vial sobre la Autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza. La ex integrante de la Policía de la Ciudad viajaba como acompañante en un vehículo de alta gama que participó en un choque en cadena entre tres rodados. A raíz del fuerte impacto, uno de los conductores, identificado como Hugo Javier López, salió despedido de su camioneta y falleció en el acto.

La situación procesal de la joven se complicó gravemente minutos después del accidente. Los efectivos policiales descubrieron que Verón intentó esconder de forma clandestina una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y municiones en el asiento de un patrullero. Además, al revisar el automóvil en el que se trasladaba, los peritos incautaron estupefacientes y diversos elementos destinados al fraccionamiento de sustancias de procedencia ilícita. Debido a los hallazgos en la escena del hecho, las autoridades judiciales imputaron a la mujer bajo una severa calificación legal:

Homicidio culposo: Por la responsabilidad en el choque en cadena que le costó la vida al conductor de 48 años.

Tenencia ilegal de arma de guerra: Debido al armamento que intentó ocultar en el móvil de las fuerzas de seguridad.

Averiguación de ilícito: Vinculado al hallazgo de las drogas fraccionadas dentro del habitáculo del rodado.

Verón había tomado notoriedad pública tras desatarse un escándalo institucional debido a la difusión de videos con alto contenido sexual donde utilizaba la vestimenta oficial de de la policía. Aunque la involucrada alegó en su descargo que realizaba las grabaciones por necesidad económica frente a una reducción salarial, la fuerza de seguridad determinó su exoneración inmediata al considerar que la conducta afectaba gravemente el prestigio y el decoro de la institución policial.