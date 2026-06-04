Ni Una Menos: Invitan a charla reflexiva para debatir sobre la violencia de género

En el marco de una nueva conmemoración de Ni Una Menos, la Municipalidad de El Hoyo invita a participar de una charla reflexiva abierta al público que se realizará este viernes 5 de junio en el Auditorio de la Casa de la Cultura. La actividad buscará generar un espacio de intercambio y análisis sobre la actualidad de la violencia de género.

La propuesta comenzará a las 12 horas y contará con la participación de Anahí Ñancufil, jefa de la Comisaría de la Mujer de El Hoyo, junto a personal de esa dependencia.

Espacio para reflexionar y debatir

Según informó el municipio, la charla Ni Una Menos en El Hoyo tendrá como objetivo abordar distintas situaciones vinculadas a la violencia de género, promoviendo el diálogo y la reflexión colectiva.

La actividad se desarrollará en una fecha especialmente vinculada a la lucha contra las violencias hacia las mujeres. Desde 2015, el movimiento Ni Una Menos se convirtió en una referencia nacional para visibilizar problemáticas relacionadas con la violencia por motivos de género y reclamar políticas públicas orientadas a la prevención y el acompañamiento.

En este contexto, la propuesta organizada en El Hoyo busca ofrecer información, generar intercambio de experiencias y abrir un espacio de conversación accesible para quienes deseen participar.

Participación abierta y gratuita

La convocatoria está dirigida a toda la población y no requiere inscripción previa. La actividad será gratuita y se desarrollará en el Auditorio de la Casa de la Cultura.

Además de la presencia de la jefa de la Comisaría de la Mujer, participará personal que trabaja en el abordaje de estas situaciones, aportando información sobre recursos disponibles y mecanismos de intervención ante distintos casos.

La jornada también permitirá realizar consultas y conocer herramientas vinculadas a la prevención, la asistencia y el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de violencia.

Quienes deseen realizar consultas o solicitar información sobre la actividad pueden comunicarse con el Área de la Mujer de El Hoyo al teléfono 2944 714931.

O.P.