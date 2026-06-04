El Ejército prohibió el ingreso de motos y cuatriciclos al Campo de Instrucción Militar de Esquel

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 informó que continúan detectando ingresos no autorizados de motos, cuatriciclos y otros vehículos civiles. Indicaron que la situación provoca daños en alambrados e instalaciones y recordaron cuáles son los sectores habilitados para actividades recreativas.

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” emitió un aviso dirigido a la comunidad para recordar que está terminantemente prohibido el ingreso y la circulación de motocicletas, ciclomotores, cuatriciclos y cualquier otro tipo de vehículo civil dentro del Campo de Instrucción Militar ubicado en Esquel.

La institución explicó que la medida debió ser reiterada debido a que continúan registrándose ingresos no autorizados de vehículos al predio. Según se indicó, esta situación ha provocado la rotura de alambrados y tranqueras, además de generar gastos de reparación en las instalaciones.

Desde el Regimiento remarcaron que estos vehículos no se encuentran autorizados para circular dentro del campo y solicitaron a los vecinos respetar las disposiciones vigentes para preservar la infraestructura, evitar daños a la propiedad y garantizar la seguridad de quienes utilizan el área.

Los sectores habilitados

El comunicado aclara que el Campo de Instrucción Militar permanece habilitado únicamente en sectores previamente acordados con la Municipalidad de Esquel y destinados exclusivamente a actividades recreativas como caminatas, trekking y ciclismo recreativo.

Los espacios permitidos son:

- Sector Laguna Willmanco: únicamente por el camino que conduce a la laguna.

- Sector Camino Tres Arroyos: solo por el camino autorizado. No está permitida la permanencia en el lugar, ya que se trata exclusivamente de un sector de paso.

Asimismo, se informó que el horario autorizado para permanecer en estos sectores es de 9:00 a 18:00 horas.

Solicitan respetar las disposiciones vigentes

Finalmente, las autoridades militares reiteraron que continúa vigente la prohibición total para motocicletas, cuatriciclos y cualquier otro vehículo similar dentro del predio militar.

En ese sentido, solicitaron a la comunidad respetar las normas establecidas con el objetivo de preservar los convenios existentes, cuidar las instalaciones, evitar daños materiales y mantener condiciones seguras para todos los usuarios de los espacios habilitados.