Chubut transmitirá en vivo la llegada de las ballenas

El Gobierno del Chubut realizará una transmisión en vivo para seguir de cerca la presencia de la Ballena Franca Austral en las costas de Península Valdés. La cobertura tendrá lugar entre el sábado 6 y el martes 9 de junio, acompañando la cuenta regresiva hacia el comienzo oficial de una nueva temporada de avistaje. La emisión se desarrollará durante esas cuatro jornadas en el horario de 8 a 20 horas y podrá seguirse a través del canal de YouTube Chubut Patagonia, permitiendo que residentes y espectadores de todo el país disfruten en tiempo real de la llegada de los gigantes del mar.

La iniciativa forma parte de las acciones de promoción impulsadas por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas junto a la Agencia Chubut Turismo, con el objetivo de mostrar al mundo este espectáculo natural y acercar la experiencia a quienes aún no se encuentran en el destino.

La apertura oficial de la Temporada 2026 de avistaje embarcado será el próximo martes 9 de junio en Puerto Pirámides, momento en que las embarcaciones habilitadas comenzarán a operar de manera regular. En paralelo, entre el 6 y el 8 de junio se realizará un Fam Press Nacional con la participación de periodistas especializados, medios de comunicación de alcance nacional e influencers, quienes recorrerán atractivos turísticos de Dolavon, Gaiman, Trelew, Puerto Madryn y Puerto Pirámides. Asimismo, el 9 de junio se desarrollará una instancia similar destinada exclusivamente a los medios de comunicación locales, que incluirá experiencias de avistaje embarcado y costero en El Doradillo.

Respecto a los costos y beneficios, la temporada comenzará manteniendo la tarifa anterior, con un valor de 150.000 pesos para mayores durante la temporada baja que estará vigente hasta el 31 de agosto. Los residentes chubutenses tendrán una promoción especial de 2x1 en avistajes embarcados desde el 9 de junio hasta el 9 de julio, y se sumará la opción de abonar la excursión en seis cuotas sin interés con la tarjeta del Banco del Chubut, que incluye un descuento adicional y reintegro.

Durante el primer mes también estará vigente un beneficio de 2x1 para residentes provinciales y jubilados nacionales en el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés, junto a distintas bonificaciones en alojamiento, cabalgatas y buceo en Puerto Pirámides. Estas acciones reflejan el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer la actividad turística y promover el desarrollo económico regional.

EBW