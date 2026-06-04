Choyün: los primeros brotes del semillero que es la Orquesta Pú Pichikeché

"Choyün" es una reciente banda esquelense integrada por David Rojas en la primera voz y guitarra, Rocío Sánchez en percusión, Francisco Crettón en bajo y Ever Castro en violín.



“Surgimos hace dos años”, explicó Rocío en RED43: “primero nos invitaron, nos invitaron a un acto en la 713, nos juntamos a ensayar y dijimos, nos podemos presentar con nuestros nombres. Entonces estábamos buscando un nombre. Mi mamá llegaba del trabajo y me dice, ¿y por qué no se ponen Choyün? Ya que ustedes están saliendo de la orquesta, sus primeros pasos fuera de la orquesta”.



Los cuatro fueron parte de la Orquesta Infanto Juvenil Pú Pichikeché desde muy chicos, dos de ellos desde los 6 años y el resto en la temprana adolescencia: “cuando (su mamá) nos dijo el significado, que es brotes de la tierra, cobró mucho más sentido”.



Toda una vida en la Orquesta: “hemos afianzado este amor por el folclore nuestro, que en estas épocas es muy difícil encontrar grupos así jóvenes. La orquesta es como que nos ayudó también a encontrar nuestro propio camino, a saber, qué íbamos a hacer con el grupo y personalmente con nuestras vidas”.



Flamantes ganadores del primer puesto en el certamen de Nexo Producciones, donde presentando dos canciones ganaron la grabación de su primer material y la producción de dos grandes conciertos que los tendrán de protagonista en agosto: “No nos esperábamos el primer puesto, nos gustó del evento que dijeran que la Orquesta es el semillero y sinceramente es así, porque han surgido muy buenos músicos, se renueva todo el tiempo la camada y es muy emocionante porque nosotros empezamos desde que éramos muy chiquitos”.



Rocío es quien tomó el impulso principal para esta participación: “Quiero contarle una anécdota: yo nos anoté. No avisé después que habíamos quedado (risas), ni nos preguntó, nada: o se ponen las pilas o se ponen las pilas, no queda de otra”.



La preparación fue natural y dinámica: “Habíamos preparado dos chacareras, pero a último momento nos dimos cuenta las repeticiones, minutos antes de subirnos, decidimos cambiar por una zamba carpera”.



Para ver en vivo a Choyün habrá que esperar a agosto y los grandes conciertos de Nexo en Esquel y Trevelin, pero sus músicos son parte de otros proyectos muy activos: “David está con Tres Voces, y bueno, después anda girando por ahí, Ro también tiene sus cosas, Ever y Francisco estamos en otro grupo que también está empezando, Raíces del Sur”.

Tres Voces para el Folclore tiene próximas presentaciones: “el viernes 12 en Trevelin, sábado 13 en Blest Esquel, domingo en la 14 Peña en Futalaufquen, viernes 19 Plan B, sábado 20 en Trevelin, El Granero, y el mismo sábado 20 tocamos en Disco, en la Peña Disco.



“Agradecemos a Nexo por esta oportunidad que nos dieron para poder seguir juntándonos a ensayar, prepararnos personalmente y en grupo para este domingo que pasó y para lo que viene ahora. También agradecer a nuestra orquesta que nos ha estado formando a lo largo de estos años para convertirnos en lo que ahora somos”.

SL