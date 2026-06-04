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Por Redacción Red43

Un intendente amenazó con cerrar los boliches “si los pibes se agarran a las piñas”

Por reiterados incidentes, se reunirá con propietarios para hablar de seguridad y convivencia Todos los fines de semana se registran hechos de violencia entre adolescentes. 
Por Redacción Red43

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La creciente preocupación por las peleas que se registran a la salida de los boliches volvió a instalar el debate sobre la seguridad y la convivencia nocturna en Río Gallegos. En ese contexto, el intendente Pablo Grasso confirmó que mantendrá una reunión con los propietarios de los locales bailables para abordar la problemática y buscar soluciones concretas.

 

"Hoy mismo me junto con todos los bolicheros de la ciudad para decirles: 'Bueno, muchachos, a ver cómo mejoramos para que no se sigan agarrando a piñas los pibes afuera del boliche'. Si no, voy a cerrar los boliches", sostuvo el jefe comunal al referirse a los recientes episodios de violencia en diálogo con Ecos del Sur.

 

Grasso consideró que la situación no puede analizarse únicamente desde la responsabilidad de los jóvenes o de los locales nocturnos, sino que requiere una discusión más amplia que involucre a distintos sectores de la comunidad.

 

"Si no trabajamos todos en mejorar la convivencia, es muy difícil. Porque si no le echamos la culpa al pibe, al papá, a la familia o al gobernante de turno. Estos son temas que tenemos que discutir en sociedad", expresó.

 

El intendente remarcó que los hechos de violencia son una realidad que preocupa y que demanda respuestas inmediatas para evitar que continúen repitiéndose durante los fines de semana.

 

Durante sus declaraciones, Grasso insistió en que los propietarios de los locales nocturnos deberán asumir un compromiso activo para prevenir situaciones de violencia en el exterior de los establecimientos.

 

"Hay violencia, punto. Vamos a ver qué pasa. Si vos no mejoraste, cierro el boliche y se terminó el asunto. Hay que tomar las medidas", afirmó.

 

La postura del intendente surge luego de varios episodios de peleas registrados en las inmediaciones de locales bailables de la capital santacruceña, hechos que generaron preocupación entre vecinos y autoridades. La reunión prevista con los empresarios del sector buscará definir acciones concretas para reforzar la seguridad y evitar nuevos incidentes.

 

 

 

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