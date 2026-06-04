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04 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Aeropuerto de Esquel: en septiembre comenzarán obras de mejora

La primera etapa incluirá la construcción del nuevo estacionamiento. Para fin de año se prevé el anuncio de la segunda fase, con la ejecución del nuevo edificio aeroportuario.
Por Redacción Red43

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El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que las obras de mejora en el aeropuerto de Esquel comenzarán en septiembre, luego de que la empresa adjudicataria recibiera la correspondiente orden de compra.

Según el intendente, la primera etapa del proyecto consistirá en la construcción del nuevo parking o estacionamiento del aeropuerto, una intervención importante para mejorar la infraestructura y los servicios destinados a pasajeros y visitantes.

Además, Taccetta adelantó que entre noviembre y diciembre se espera que las autoridades de Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y Aeropuertos Argentina anuncien la puesta en marcha de la segunda etapa de la obra, que contempla la construcción del nuevo edificio aeroportuario.

“Hace casi cinco años que no tenemos movimiento en esa obra”, señaló el intendente y destacó que tras numerosas gestiones se logró que el Gobierno Nacional destinara los fondos necesarios para reactivar una iniciativa considerada estratégica para la conectividad de la región.

 

 

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