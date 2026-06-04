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04 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: llega el 3° Torneo Interno de Salto Hípico en "La Consentida"

Este sábado 6 de junio, el establecimiento ecuestre invita a la comunidad a disfrutar de una jornada al aire libre con entrada libre y gratuita para toda la familia.
Por Redacción Red43

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El establecimiento ecuestre "La Consentida", ubicado en Callejón Calera 136, Trevelin, se prepara para ser el escenario de una jornada deportiva especial este sábado 6 de junio. A partir de las 11:30 hs, el predio abrirá sus puertas para llevar a cabo su 3° Torneo Interno de Salto Hípico.

 

Este evento está diseñado con un enfoque inclusivo y familiar, siendo una propuesta de entrada libre y gratuita para que toda la comunidad pueda acercarse. La iniciativa busca no solo fomentar la competencia, sino también visibilizar el arduo trabajo que realizan los jinetes y amazonas en su preparación cotidiana junto a sus caballos.

 

Para quienes no están familiarizados con esta disciplina ecuestre, la jornada representa una excelente oportunidad educativa. Los asistentes podrán observar de cerca la técnica necesaria para el salto hípico y, fundamentalmente, aprender sobre el vínculo de confianza y respeto que se construye entre el animal y su jinete.

 

El propósito principal de este torneo es acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje y celebrar su dedicación. La organización invita a los vecinos a disfrutar de un día de aire libre, alentando a los participantes y viviendo de cerca la adrenalina y la emoción que conlleva cada salto durante la competencia.

 

Entrada: Libre y gratuita para todo el público.

 

Ubicación: Callejón Calera 136, Trevelin.

 

 

 

 

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