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28 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La Unidad Móvil del Registro Civil del Chubut recorrerá nueve localidades durante el mes de agosto

Vecinos de Trelew, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Puerto Madryn, 28 de Julio, Blancuntre, Lagunita Salada, Gastre y Gan Gan podrán acceder a trámites para gestionar DNI, Pasaportes, cambios de domicilio, entre otros. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno, dio a conocer el cronograma de operativos que la Unidad Móvil del Registro Civil llevará adelante durante el mes agosto en distintas localidades de la provincia, acercando a los vecinos la posibilidad de realizar trámites registrales sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

 

Durante los operativos podrán gestionarse DNI, Pasaportes, cambios de domicilio, actualizaciones de menores y mayores, entre otros trámites.

 

En Trelew, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Puerto Madryn, la atención será con turno previo, que deberá solicitarse mediante el asistente virtual DINO, enviando un mensaje de WhatsApp al 280 460-3466.

 

En 28 de Julio, Aldea Blancuntre, Lagunita Salada, Gastre y Gan Gan, la atención se realizará por orden de llegada.

 

Agenda del 1 al 12 de agosto

 

El recorrido comenzará el sábado 1 de agosto en el barrio Amaya de Trelew, donde la Unidad Móvil atenderá de 10 a 15 horas en Rawson 3609, esquina Río Mayo.

 

El domingo 2 de agosto, el operativo se trasladará a la Municipalidad de 28 de Julio, ubicada en la Chacra Nº 338, sobre la Ruta Provincial Nº 7, también de 10 a 15 horas.

 

La siguiente semana continuará en Comodoro Rivadavia, con dos jornadas consecutivas. El miércoles 5 de agosto la atención será en la Asociación Vecinal General Mosconi, ubicada en Petrolero San Lorenzo 40, mientras que el jueves 6 se desarrollará en la Asociación Vecinal René Favaloro, en la intersección de Santos Zepeda y Pettinari. Ambos operativos se realizarán de 10 a 17 horas.

 

El viernes 7 de agosto, la Unidad Móvil prestará servicios en el Registro Civil de Rada Tilly, ubicado en Avenida Capitán Fragata Moyano 1348, entre las 10 y las 17 horas.

 

En Puerto Madryn, el cronograma continuará el martes 11 de agosto en la Asociación Vecinal del barrio San Miguel, ubicada en Moreno 3050, de 9 a 14 horas. El miércoles 12, en tanto, la atención se brindará en la Asociación Vecinal del barrio Presidente Perón, en Albarracín 3445, entre Margullo y Ejército de los Andes, de 10 a 15 horas.

 

Meseta Central

 

El recorrido seguirá el miércoles 19 de agosto en la Meseta Central, con atención por la mañana, de 10 a 13 horas, en la Escuela Nº 128 de Aldea Blancuntre, y por la tarde, de 14:30 a 18 horas, en el edificio comunal de Lagunita Salada.

 

Finalmente, la Unidad Móvil llegará a Gastre el jueves 20 de agosto, donde atenderá de 10 a 17 horas en el Edificio Comunal, ubicado en Pierre Mahuida Nº 416. El cronograma concluirá el viernes 21 de agosto en el edificio comunal de Gan Gan, también de 10 a 17 horas.

 

 

 

R.G

 

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