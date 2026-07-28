La Unidad Móvil del Registro Civil del Chubut recorrerá nueve localidades durante el mes de agosto

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno, dio a conocer el cronograma de operativos que la Unidad Móvil del Registro Civil llevará adelante durante el mes agosto en distintas localidades de la provincia, acercando a los vecinos la posibilidad de realizar trámites registrales sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Durante los operativos podrán gestionarse DNI, Pasaportes, cambios de domicilio, actualizaciones de menores y mayores, entre otros trámites.

En Trelew, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Puerto Madryn, la atención será con turno previo, que deberá solicitarse mediante el asistente virtual DINO, enviando un mensaje de WhatsApp al 280 460-3466.

En 28 de Julio, Aldea Blancuntre, Lagunita Salada, Gastre y Gan Gan, la atención se realizará por orden de llegada.

Agenda del 1 al 12 de agosto

El recorrido comenzará el sábado 1 de agosto en el barrio Amaya de Trelew, donde la Unidad Móvil atenderá de 10 a 15 horas en Rawson 3609, esquina Río Mayo.

El domingo 2 de agosto, el operativo se trasladará a la Municipalidad de 28 de Julio, ubicada en la Chacra Nº 338, sobre la Ruta Provincial Nº 7, también de 10 a 15 horas.

La siguiente semana continuará en Comodoro Rivadavia, con dos jornadas consecutivas. El miércoles 5 de agosto la atención será en la Asociación Vecinal General Mosconi, ubicada en Petrolero San Lorenzo 40, mientras que el jueves 6 se desarrollará en la Asociación Vecinal René Favaloro, en la intersección de Santos Zepeda y Pettinari. Ambos operativos se realizarán de 10 a 17 horas.

El viernes 7 de agosto, la Unidad Móvil prestará servicios en el Registro Civil de Rada Tilly, ubicado en Avenida Capitán Fragata Moyano 1348, entre las 10 y las 17 horas.

En Puerto Madryn, el cronograma continuará el martes 11 de agosto en la Asociación Vecinal del barrio San Miguel, ubicada en Moreno 3050, de 9 a 14 horas. El miércoles 12, en tanto, la atención se brindará en la Asociación Vecinal del barrio Presidente Perón, en Albarracín 3445, entre Margullo y Ejército de los Andes, de 10 a 15 horas.

Meseta Central

El recorrido seguirá el miércoles 19 de agosto en la Meseta Central, con atención por la mañana, de 10 a 13 horas, en la Escuela Nº 128 de Aldea Blancuntre, y por la tarde, de 14:30 a 18 horas, en el edificio comunal de Lagunita Salada.

Finalmente, la Unidad Móvil llegará a Gastre el jueves 20 de agosto, donde atenderá de 10 a 17 horas en el Edificio Comunal, ubicado en Pierre Mahuida Nº 416. El cronograma concluirá el viernes 21 de agosto en el edificio comunal de Gan Gan, también de 10 a 17 horas.

R.G