Taccetta presentó la temporada de invierno de Esquel en Buenos Aires

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, participó en la Ciudad de Buenos Aires del lanzamiento de la temporada invernal 2026, oportunidad en la que mantuvo encuentros con prestadores turísticos locales.



En relación a la importancia del encuentro, el intendente destacó: "Los acompañé, me han invitado, tuve presente para hablar con los distintos prestadores también de nuestra ciudad que se han acercado a ese lanzamiento, una linda actividad en la Ciudad de Buenos Aires".

Durante la presentación, el jefe comunal compartió el espacio con el Secretario de Turismo, Daniel Scioli, quien también estuvo presente en la actividad. En relación a las expectativas del sector para los próximos meses, el intendente manifestó: "esperemos tener una buena temporada con nieve este año y poder abrir las puertas para la mayor cantidad de turistas que se acerquen a la ciudad".

La participación en este evento permitió al mandatario municipal dialogar con los distintos prestadores de servicios, fortaleciendo el vínculo con los actores privados de la industria turística en el marco del lanzamiento realizado en la capital nacional.



