Terremoto de magnitud 7,1 sacudió Japón: hay heridos, daños y alerta por tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes el suroeste de Japón y generó una alerta de tsunami, además de provocar daños materiales, cortes de energía y decenas de personas trasladadas a hospitales.

El movimiento ocurrió a las 16:27 hora local (07:27 GMT) y alcanzó el nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo, el máximo valor posible dentro de ese sistema de medición, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Tras el terremoto, las autoridades emitieron alertas para distintas prefecturas de la isla de Kyushu, entre ellas Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki. La JMA advirtió sobre la posibilidad de olas de hasta un metro de altura.

La cadena pública NHK informó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales y que la Policía trabaja para localizar a nueve personas cuyo paradero aún no estaba confirmado.

Además, se reportaron viviendas colapsadas, daños en rutas, puentes y edificios, junto con varios incendios en la zona afectada. Según las autoridades, al menos 12 viviendas resultaron destruidas y cuatro personas quedaron atrapadas en la prefectura donde el sismo alcanzó la máxima intensidad de la escala japonesa.

El terremoto también afectó los servicios básicos. La empresa Kyushu Electric Power informó que alrededor de 40.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico, mientras que la compañía ferroviaria JR Kyushu suspendió sus operaciones, incluidos algunos servicios de trenes de alta velocidad.

Desde el sector industrial también monitoreaban las consecuencias del movimiento, ya que empresas como Sony y TSMC cuentan con plantas en la región afectada.

Las autoridades japonesas indicaron además que no se detectaron irregularidades en las centrales nucleares ubicadas en la zona y pidieron a la población mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico. El archipiélago registra cientos de terremotos cada año y mantiene un sistema de prevención y respuesta desarrollado tras grandes tragedias como el terremoto y tsunami de 2011, que dejó miles de muertos y desaparecidos y provocó el accidente nuclear de Fukushima.

MA