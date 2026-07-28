El Bolsón vive un invierno de mucha nieve y una agenda que va más allá del esquí

El invierno en El Bolsón atraviesa uno de sus momentos más atractivos de la temporada. Las últimas nevadas cubrieron el Cerro Perito Moreno y permitieron disfrutar de la montaña tanto a quienes llegan en busca de esquí como a familias que encuentran en los trineos una alternativa para pasar el día entre nieve.

La propuesta invernal también se extiende a la ciudad, con una agenda que combina actividades deportivas, gastronomía y encuentros pensados para distintos públicos. En paralelo, Bariloche y Dina Huapi completan una oferta cordillerana que atraviesa una temporada con mucha presencia de nieve.

El Cerro Perito Moreno, protagonista del invierno en El Bolsón

El Cerro Perito Moreno se convirtió en uno de los principales puntos de atracción para quienes buscan disfrutar de la nieve en El Bolsón.

Las últimas nevadas permitieron que grandes y chicos se vuelquen a la montaña para practicar esquí, deslizarse en trineo y disfrutar de un paisaje que, con el avance del invierno, quedó cubierto de blanco.

Pero esta temporada también suma propuestas diferentes para quienes ya tienen experiencia sobre los esquíes. Una de las novedades es la Experiencia CatSki, que permite acceder mediante un pisanieves adaptado a sectores de nieve virgen.

La propuesta apunta a quienes buscan salir de los circuitos habituales y explorar otras zonas de la montaña en condiciones de nieve natural.

Una agenda que también baja de la montaña

El invierno en El Bolsón no queda limitado a las pistas. Durante las próximas semanas, la ciudad y el cerro tienen previsto un calendario que combina deporte, gastronomía y actividades para distintos públicos.

Entre las propuestas aparecen competencias de esquí alpino FIS, el torneo de Rugby Xtreme sobre nieve y el Campeonato Argentino de Freeride.

A esto se suma el tradicional festejo por el Día del Niño y una nueva edición del Festival de la Trufa de Invierno, que tendrá entre sus actividades la denominada “caza de trufas” y clases magistrales de cocina.

Así, la temporada suma motivos para visitar El Bolsón incluso para quienes no tienen como objetivo principal pasar el día esquiando.

Bariloche también aprovecha la nieve

Mientras El Bolsón atraviesa este momento de la temporada, Bariloche mantiene una amplia oferta de actividades invernales.

El Cerro Catedral concentra propuestas para diferentes niveles de experiencia. Los principiantes cuentan con sectores de aprendizaje, mientras que quienes tienen mayor experiencia pueden acceder a cotas intermedias y sectores altos mediante medios como Séxtuple Express, Punta Nevada, Lynch y La Hoya.

El centro funciona con casi todos sus medios de elevación operativos entre las 9 y las 17, mientras que durante las madrugadas se utilizan 40 cañones de nieve para reforzar sectores de la montaña.

También se incorporó la posibilidad de comprar pases anticipados en cuotas sin interés y consultar información en tiempo real mediante la aplicación oficial del centro.

Cerro Otto y Piedras Blancas, dos alternativas para disfrutar en familia

La propuesta barilochense también ofrece opciones para quienes buscan disfrutar de la nieve sin necesidad de pasar el día sobre los esquíes.

El Teleférico Cerro Otto, ubicado a unos 5 kilómetros del centro de Bariloche, permite subir hasta la cumbre en sus tradicionales góndolas rojas. Allí funcionan la Confitería Giratoria, una galería de arte y senderos nevados, además de las pistas habilitadas para trineos.

En las laderas del mismo cerro se encuentra Piedras Blancas, con pistas destinadas al trineo, snow tubing y tirolesa. Es una alternativa especialmente pensada para quienes quieren jugar con la nieve y disfrutar de actividades de montaña sin experiencia previa en esquí.

Dina Huapi también recibe visitantes

El recorrido por la cordillera rionegrina se completa con Dina Huapi, ubicada en el acceso a esta zona turística.

La localidad atraviesa la temporada con niveles de ocupación cercanos al total y suma sus paisajes y espacios naturales a una oferta que se beneficia de las condiciones invernales.

Entre El Bolsón, Bariloche y Dina Huapi, la nieve terminó siendo uno de los grandes protagonistas de estas vacaciones de invierno. Y mientras algunos ya cuentan los días para que llegue la primavera, en la montaña todavía queda bastante temporada por delante.

O.P.