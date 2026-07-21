Cine Municipal: Doble función de Toy Story 5 en vacaciones de invierno

La Municipalidad de Esquel invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva propuesta para estas vacaciones de invierno en el Cine Municipal.

Hoy se proyectará Toy Story 5, la nueva aventura de la saga que marcó a generaciones y que regresa con Woody, Buzz y todos sus amigos.

Serán dos funciones para que las familias puedan elegir el horario que mejor se adapte.

La primera será a las 15:00 hs en formato 3D, ideal para vivir la experiencia con mayor profundidad y disfrutar cada detalle de la película.

La segunda función será a las 20:00 hs en formato 2D.

Toy Story 5 trae una nueva historia llena de emoción, humor y valores que caracterizan a la franquicia. En esta oportunidad, Woody, Buzz y el resto de los juguetes se embarcan en una aventura que los llevará a enfrentar nuevos desafíos y a reafirmar el valor de la amistad.

Las entradas ya se encuentran a la venta de 10:00 a 20:00 horas en la boletería del Cine Municipal, ubicada en Belgrano 330.

Desde el área de Cultura invitan a las familias de Esquel y la región a acercarse y compartir una tarde y noche de cine.