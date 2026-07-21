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21 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La FIFA abrió un expediente contra la AFA por los incidentes tras la final del Mundial 2026

El organismo analizará los altercados ocurridos al término del partido entre Argentina y España. Entre los investigados figuran Nahuel Molina, Leandro Paredes y Roberto Ayala.
Por Redacción Red43

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La FIFA inició un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para investigar los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a la Selección Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

 

El expediente busca determinar las responsabilidades por los hechos registrados una vez finalizado el encuentro, cuando comenzaron los festejos del conjunto español. Las imágenes de la transmisión oficial mostraron empujones, golpes y cruces entre integrantes de ambos planteles antes de la ceremonia de premiación.

 

Entre los principales involucrados aparece Nahuel Molina, quien habría golpeado a Rodri Hernández durante los festejos. También está bajo investigación Leandro Paredes, acusado de empujar a Eric García y posteriormente agredir a Gavi.

 

Otro de los apuntados es Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, quien fue captado golpeando en el rostro a Dani Olmo durante el tumulto.

 

Además de las agresiones físicas, la FIFA evaluará la actitud de varios futbolistas argentinos durante la entrega de medallas, ya que permanecieron de espaldas mientras los jugadores españoles recibían las medallas.

 

El organismo ahora recopilará y analizará las pruebas antes de definir si corresponde aplicar sanciones disciplinarias a la AFA o a los integrantes de la delegación involucrados en los incidentes.

 

 

 

R.G

 

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