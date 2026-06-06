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06 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: jornada de sábado marcada por la estabilidad y el frío

La temperatura mínima será de 2°C durante la mañana, sin riesgos significativos de precipitaciones según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
Por Redacción Red43

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico para este sábado 6 de junio de 2026, la ciudad de Esquel tendrá una jornada marcada por temperaturas frías y una nubosidad variable a lo largo del día.

 

El día comenzará con un ambiente de neblina durante la madrugada, con una temperatura de 3°C y vientos muy calmos provenientes del sector suroeste. A medida que avance la mañana, la nubosidad se incrementará y se mantendrá el cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 2°C y vientos del noreste de hasta 12 km/h.

 

Hacia la tarde, las condiciones ofrecerán un breve respiro, alcanzando una temperatura máxima de 10°C bajo un cielo parcialmente nublado y vientos del oeste de 7 a 12 km/h.

 

Finalmente, la noche cerrará con un cielo nuevamente mayormente nublado y un descenso térmico hasta los 7°C. Durante esta franja horaria, existe una baja probabilidad de precipitaciones (entre el 0% y el 10%), mientras que los vientos volverán a debilitarse del sector suroeste. Cabe destacar que no se esperan ráfagas de viento significativas para ninguna etapa del sábado.


 

 

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