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07 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Una multitud despidió al Indio Solari entre lágrimas, canciones y homenajes

Miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos del país para participar del último adiós al histórico músico. RED43 comparte imágenes exclusivas de una despedida marcada por la emoción, los recuerdos y el canto colectivo.
Por Redacción Red43

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Miles de personas se congregaron este domingo en Villa Domínico para despedir a Carlos "Indio" Solari, en una emotiva jornada que reflejó la dimensión popular de uno de los artistas más influyentes de la música argentina.

 

 

 

Desde temprano, fanáticos de distintas provincias formaron largas filas para ingresar al Polideportivo José María Gatica y rendir homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entre banderas, flores y remeras alusivas, la emoción se hizo sentir durante toda la jornada.

 

Mientras algunos esperaban en silencio, otros encontraron consuelo cantando clásicos de Los Redondos y de la carrera solista del Indio. 

 

 

 

Red43 estuvo presente en el lugar y comparte imágenes exclusivas de una jornada histórica, en la que miles de seguidores acompañaron a su ídolo por última vez.

 

 

 

R.G

 

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