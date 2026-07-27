Provincia controló más de 7 mil vehículos y retiró de la vía pública a 50 conductores durante el fin de semana

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización y prevención vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial durante el fin de semana, realizando diversas tareas preventivas ante las contingencias climáticas que afectan gran parte de la provincia.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.656 vehículos, realizó 3.857 test de alcoholemia y retiró a 50 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial; los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención se controlaron 1.121 vehículos, se realizaron 803 test de alcoholemia, hubo 4 casos positivos, se labraron 17 infracciones a la Ley Nacional de tránsito.

Trelew

En Trelew los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 298 vehículos, se efectuaron 217 test de alcoholemia en los que se detectaron a 13 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 15 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se realizó una retención vehicular.

Puerto Madryn

En Puerto Madryn se controlaron 379 vehículos en circulación, se realizaron 123 test de alcoholemia y se detectaron a 8 conductores alcoholizados, se labraron 17 infracciones a la Ley nacional de Tránsito y se retuvieron 2 vehículos.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región.

En total, se controlaron 2.214 vehículos, se realizaron 937 test de alcoholemia, se detectó a 18 conductores en estado de ebriedad, se labraron 50 infracciones.

En la localidad de Rada Tilly se verificaron 131 vehículos en circulación y se realizaron 54 test de alcoholemia sin registrarse ningún tipo de infracción.

Camarones

Se controlaron 115 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 792 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 324 test de alcoholemia, se comprobaron 2 casos positivos, se labraron 42 infracciones y se retuvieron 3 automóviles.

Esquel

En Esquel, se controlaron 1.406 vehículos, se realizaron 1.399 test de alcoholemia, se comprobaron 5 casos positivos, se labraron 25 infracciones y se retuvo un rodado.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 118 vehículos y se labró una infracción.

En Paso de Indios, se controlaron 75 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 188 vehículos y se labraron 2 infracciones.

En Río Pico, se controlaron 321 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia y se elaboraron 4 infracciones.

En Tecka, se controlaron 498 rodados y se labraron 3 infracciones.

MA