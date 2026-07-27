Capacitan a equipos provinciales en mediación y resolución de conflictos

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, desarrolló una nueva jornada de capacitación destinada a continuar fortaleciendo las capacidades de los equipos de trabajo en herramientas de mediación, comunicación efectiva y resolución pacífica de conflictos.

La propuesta busca brindar estrategias que permitan mejorar la gestión de situaciones complejas, promoviendo el diálogo como herramienta central para la construcción de acuerdos, el fortalecimiento de los vínculos y la búsqueda de soluciones superadoras en los distintos ámbitos de intervención.

La capacitación, denominada “Mediación y Diálogo: Puentes de Acuerdo”, estuvo a cargo del equipo de la Oficina Judicial del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, integrado por el director provincial de Mediación, Gabriel Coria Franza; la mediadora coordinadora, María Belén Melillo; y la profesional mediadora, Luciana Cabrera, quienes compartieron herramientas, experiencias y metodologías aplicadas a la mediación como mecanismo de resolución pacífica de conflictos.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de fortalecimiento y formación de los Servicios de Protección, orientado a la promoción del diálogo, la escucha activa y la construcción de consensos como pilares fundamentales para una ciudadanía participativa y el desarrollo humano integral.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Humano, Christian Aprossof, sostuvo que "la mediación constituye una herramienta fundamental para transformar los conflictos en oportunidades de encuentro y construcción colectiva".

El funcionario destacó que "capacitar a nuestros equipos significa brindarles más recursos para intervenir con profesionalismo, empatía y una mirada centrada en las personas, fortaleciendo una cultura del diálogo en cada comunidad de la provincia" y consideró que "apostar al diálogo es apostar a una sociedad más justa, donde las diferencias puedan resolverse mediante el respeto y la construcción de acuerdos".

EBW