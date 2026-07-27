PAMI: afiliados y jubilados de Esquel se reunirán con el intendente

Luego de los reclamos realizados durante los últimos meses por la falta de prestaciones médicas de PAMI, afiliados y jubilados de Esquel convocaron a una audiencia con el intendente Matías Taccetta para plantear la situación que atraviesan y solicitar acompañamiento.

El encuentro se realizará este miércoles 29 de julio a las 11 horas en el Centro Cultural Melipal, bajo el lema "Nuestra salud, nuestro derecho".

La convocatoria surge en el marco del conflicto entre PAMI y el Círculo Médico del Oeste del Chubut (CIMOCH), que mantiene interrumpida la atención para los afiliados de la obra social en Esquel y Trevelin desde hace casi tres meses.

Durante las últimas jornadas, jubilados y vecinos expresaron públicamente su preocupación por las dificultades para acceder a consultas médicas, estudios y tratamientos, además de los gastos que deben afrontar quienes necesitan recurrir a la atención particular.

En ese contexto, desde la organización remarcaron la importancia de la participación de los afiliados y convocaron a acompañar el reclamo durante la audiencia con el jefe comunal.

Por cuestiones de espacio, al recinto del Centro Cultural Melipal podrán ingresar únicamente 25 personas. El resto de los vecinos y jubilados que quieran sumarse podrán acompañar desde el exterior.

La reunión será una nueva instancia de reclamo luego de los encuentros y manifestaciones realizadas por afiliados, quienes buscan que se encuentre una solución al conflicto y se restablezca la atención médica.

MA