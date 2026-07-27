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Por Redacción Red43

La nieve no frenó la pasión: comenzaron los 16avos de la Copa Ciudad de Esquel

El torneo que reúne a equipos de la Liga del Oeste, la Liga Independiente y la Liga de Veteranos puso en marcha los 16avos de final. Ocho equipos ya aseguraron su lugar en los octavos.
Por Redacción Red43

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Con partidos cargados de emoción y un marco invernal único, este fin de semana se disputaron los primeros ocho encuentros correspondientes a los 16avos de final de la Copa Ciudad de Esquel "Banco del Chubut", el certamen que reúne a equipos de la Liga del Oeste, la Liga Independiente y la Liga de Veteranos.

 

Las canchas de Independiente Deportivo y Belgrano fueron escenario de una intensa doble jornada que convocó a cientos de vecinos. El domingo, la nevada le dio un condimento especial a los encuentros disputados sobre el césped sintético de Belgrano, donde jugadores y público disfrutaron de una postal inolvidable para el deporte local.

 

 

 

Durante la jornada del sábado, Transporte Rolando logró la clasificación tras imponerse por penales frente a Old Boys, mientras que la Selección +41 venció 2 a 1 a Belgrano de Cholila y también avanzó a los octavos de final.

 

 

 

El domingo continuó la acción con una serie de partidos muy parejos. La Unión eliminó por penales a Lasser; Aurinegro superó 3 a 2 a Barrio Buenos Aires; San Martín derrotó 3 a 1 a Juventud Unida; 28 de Junio consiguió el pase tras vencer por penales a Don Bosco; Estación se impuso 2 a 0 frente a Boca Esquel y La Costa cerró la jornada con un triunfo por 2 a 1 sobre Ceferino.

 

 

 

El intendente Matías Taccetta destacó el desarrollo del certamen y valoró el acompañamiento de toda la comunidad

 

"Quiero felicitar a cada uno de los jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes que forman parte de esta Copa. Se vivió un fin de semana con partidos de gran nivel y un enorme espíritu deportivo que demuestra el crecimiento del fútbol de nuestra ciudad y de toda la región".

 

Asimismo, el mandatario agradeció la presencia del público que acompañó cada encuentro.

 

"A pesar del frío y de la nieve del domingo, muchísimas familias se acercaron a las canchas para alentar a sus equipos. Ese acompañamiento le da un valor enorme a esta competencia y confirma que la Copa Ciudad de Esquel ya es un evento esperado por toda la comunidad".

 

Por último, Taccetta expresó su reconocimiento al principal patrocinador del torneo.

 

"Quiero agradecer especialmente al Banco del Chubut por acompañarnos como sponsor principal en esta tercera edición. Su apoyo es fundamental para que este torneo siga creciendo año tras año y continúe integrando a las tres ligas de nuestra ciudad en una verdadera fiesta del deporte".

 

 

MA

 

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