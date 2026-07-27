Juan Manuel Peralta expuso sobre turismo comunitario en Guatemala

El magíster en turismo Juan Manuel Peralta participó como expositor en el Conversatorio Internacional Teórico Práctico para Formación y Actualización sobre Turismo Comunitario y el Reino Kaanu'l, desarrollado en Santa Elena, departamento de Petén, Guatemala. La actividad fue organizada por la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) y el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), con la presencia de autoridades, especialistas internacionales, organizaciones comunitarias y representantes del sector para abordar la situación de la actividad en América Latina.

En su disertación, titulada "Importancia y crecimiento del turismo comunitario en América Latina", Peralta sostuvo que la efectividad del turismo comunitario no se mide por el volumen de visitantes, sino por su capacidad para fortalecer la gobernanza, conservar el patrimonio natural y cultural, generar valor local y elevar las condiciones de vida en las comunidades.

Esta intervención forma parte de la consultoría internacional que lleva adelante para ACOFOP, focalizada en la actualización participativa de la Estrategia de Turismo Comunitario de Petén para el período 2026-2030. En las últimas semanas, la agenda de trabajo incluyó recorridas por localidades de la Reserva de la Biosfera Maya como Yaloch, Melchor de Mencos, Uaxactún, Cruce a La Colorada, la Reserva Indígena Bio Itzá y Macanché. En estos puntos se realizaron talleres, entrevistas y reuniones con organizaciones locales y prestadores del sector con el fin de definir la hoja de ruta regional.

El proceso busca consolidar un esquema basado en la conservación de bosques, la puesta en valor de la cultura local, la gobernanza comunitaria y la gestión integrada del paisaje, sumando enfoques de turismo regenerativo.

Sobre el rol de las poblaciones locales, Peralta expresó: "América Latina cuenta con experiencias de enorme valor en turismo comunitario. El desafío es consolidarlas como verdaderas estrategias de desarrollo territorial, donde las comunidades sean las protagonistas de las decisiones, la conservación y los beneficios que genera la actividad turística."

En relación con el alcance de la labor desempeñada y su vínculo con la zona cordillerana, agregó: "Cada comunidad tiene su propia realidad, pero muchas de las herramientas de gestión, participación y gobernanza que estoy viendo en Petén pueden adaptarse y servir de inspiración para fortalecer el turismo comunitario y el desarrollo territorial en Esquel y la región."

La agenda laboral en suelo guatemalteco proseguirá en las próximas jornadas con nuevas visitas a comunidades, reuniones de carácter técnico y jornadas de validación de contenidos para terminar de confeccionar la estrategia formal impulsada por ACOFOP para los próximos años.

EBW