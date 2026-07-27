Dos jóvenes de Esquel cumplirán arresto domiciliario mientras son investigados por una serie de robos

La Fiscalía formalizó la investigación contra dos jóvenes acusados de una serie de hechos delictivos ocurridos en Esquel. La causa reúne cinco legajos que incluyen delitos como robo agravado, privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, hurto y defraudación mediante el uso de una tarjeta de crédito sustraída.

Durante la audiencia, el fiscal Ezequiel Forti y el procurador de Fiscalía Carlos Cavallo solicitaron la prisión preventiva por cuatro meses para ambos imputados. Además, se fijó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público Fiscal concluya la investigación y presente la acusación.

Cinco hechos bajo investigación

Según expuso la Fiscalía, el primer legajo corresponde a un caso de hurto y defraudación mediante el uso de una tarjeta de crédito robada. El segundo investiga un robo agravado por el uso de arma, cometido en poblado y en banda, junto con el delito de privación ilegítima de la libertad.

El tercer expediente está vinculado al robo de una motocicleta, el cuarto a un robo agravado por el empleo de una picana eléctrica y el quinto a un hecho de coacción agravada.

El pedido de la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido de prisión preventiva en el peligro de fuga, la elevada pena en expectativa, la gravedad de los hechos investigados, el uso de violencia y la existencia de antecedentes penales de uno de los imputados.

Por su parte, la defensa solicitó medidas alternativas al encarcelamiento. Argumentó que no existía riesgo de fuga, que ambos habían mantenido un buen comportamiento durante el proceso y que no realizaron acciones para entorpecer la investigación.

La decisión del juez

Al resolver la medida cautelar, el juez consideró que la Fiscalía presentó elementos suficientes para sostener, en esta etapa inicial del proceso, la probable participación de ambos imputados en los hechos investigados.

No obstante, también valoró que los acusados tienen arraigo en Esquel y destacó su conducta procesal. Entre otros aspectos, señaló que ambos se presentaron voluntariamente a la audiencia pese a las condiciones climáticas adversas y permanecieron esperando el inicio de la misma, que se demoró debido al corte general de energía eléctrica registrado ese día.

Con esos fundamentos, resolvió imponer cuatro meses de arresto domiciliario, con prohibición absoluta de salir de sus viviendas y controles periódicos a cargo de la Comisaría Segunda.

El magistrado advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas implicará la revocación automática de la medida y el traslado de los imputados a una dependencia policial para cumplir prisión preventiva efectiva.

MA