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Por Redacción Red43

Con temperaturas bajo cero, Esquel quedó entre las ciudades más frías del país

El ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional ubicó a tres localidades chubutenses entre las cinco temperaturas más bajas registradas durante la mañana de este lunes.
Por Redacción Red43

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El invierno comenzó a hacerse sentir con fuerza en gran parte de la Patagonia. Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tres ciudades de Chubut se ubicaron entre las cinco más frías del país durante las primeras horas de este lunes.

 

El ranking fue encabezado por Maquinchao, en Río Negro, donde se registró una temperatura de -4,2°C. En segundo lugar apareció Esquel, con una marca de -1,7°C y una humedad relativa del 92%.

 

La lista continuó con La Quiaca, en Jujuy, que reportó -1,2°C, seguida por Trelew, donde el termómetro marcó 1°C y una sensación térmica de -1,4°C. Puerto Madryn completó el ranking con 1,6°C y una sensación térmica de -2,4°C.

 

Los datos reflejan el intenso ingreso de aire frío que afecta a gran parte de la Patagonia y que se traduce en jornadas con heladas, escarcha y temperaturas bajo cero en distintos puntos de la región.

 

De esta manera, Chubut volvió a destacarse entre las provincias con las condiciones más frías del país, con tres localidades ubicadas en los primeros puestos del ranking nacional.

 

 

 

R.G

 

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