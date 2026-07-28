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Esquel, Trelew, Puerto Madryn y Comodoro entre las ciudades más frías del país

Las cuatro localidades chubutenses aparecieron en el ranking del Servicio Meteorológico Nacional durante la mañana de este martes, con temperaturas cercanas o inferiores a los 0 °C.
Por Redacción Red43

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En la actualización de las 11 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cuatro ciudades de Chubut se ubicaron entre las diez localidades con las temperaturas más bajas del país: Esquel, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia.

 

Esquel fue la ciudad chubutense más fría al ocupar el tercer lugar del ranking nacional con una temperatura de -3,8 °C y una humedad del 98%. Más atrás se ubicaron Puerto Madryn, séptima con 1,6 °C; Trelew, novena con 2,4 °C; y Comodoro Rivadavia, décima con 2,8 °C.

 

El ranking de las diez ciudades más frías de las 11 fue el siguiente:

 

  1. Perito Moreno (Santa Cruz): -12 °C
  2. Río Grande (Tierra del Fuego): -5,8 °C
  3. Esquel (Chubut): -3,8 °C
  4. Río Gallegos (Santa Cruz): -3 °C
  5. El Calafate (Santa Cruz): -2,4 °C
  6. San Carlos de Bariloche (Río Negro): 0,6 °C
  7. Puerto Madryn (Chubut): 1,6 °C
  8. Ushuaia (Tierra del Fuego): 1,9 °C
  9. Trelew (Chubut): 2,4 °C
  10. Comodoro Rivadavia (Chubut): 2,8 °C

Si se toma la temperatura mínima registrada entre las 6 y las 12, Esquel llegó a -4,4 °C a las 10, mientras que Puerto Madryn y Trelew descendieron hasta los 0,3 °C en las primeras horas de la mañana. Además, Paso de Indios registró -9,3 °C a las 9 y quedó cuarto en el ranking general de las temperaturas mínimas de la jornada, solo por detrás de Perito Moreno, Gobernador Gregores y Río Grande.

 

Los datos corresponden al monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional, que actualiza en tiempo real los registros de las estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país.

 

 

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