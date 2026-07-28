Esquel, Trelew, Puerto Madryn y Comodoro entre las ciudades más frías del país

En la actualización de las 11 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cuatro ciudades de Chubut se ubicaron entre las diez localidades con las temperaturas más bajas del país: Esquel, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia.

Esquel fue la ciudad chubutense más fría al ocupar el tercer lugar del ranking nacional con una temperatura de -3,8 °C y una humedad del 98%. Más atrás se ubicaron Puerto Madryn, séptima con 1,6 °C; Trelew, novena con 2,4 °C; y Comodoro Rivadavia, décima con 2,8 °C.

El ranking de las diez ciudades más frías de las 11 fue el siguiente:

Perito Moreno (Santa Cruz): -12 °C Río Grande (Tierra del Fuego): -5,8 °C Esquel (Chubut): -3,8 °C Río Gallegos (Santa Cruz): -3 °C El Calafate (Santa Cruz): -2,4 °C San Carlos de Bariloche (Río Negro): 0,6 °C Puerto Madryn (Chubut): 1,6 °C Ushuaia (Tierra del Fuego): 1,9 °C Trelew (Chubut): 2,4 °C Comodoro Rivadavia (Chubut): 2,8 °C

Si se toma la temperatura mínima registrada entre las 6 y las 12, Esquel llegó a -4,4 °C a las 10, mientras que Puerto Madryn y Trelew descendieron hasta los 0,3 °C en las primeras horas de la mañana. Además, Paso de Indios registró -9,3 °C a las 9 y quedó cuarto en el ranking general de las temperaturas mínimas de la jornada, solo por detrás de Perito Moreno, Gobernador Gregores y Río Grande.

Los datos corresponden al monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional, que actualiza en tiempo real los registros de las estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país.

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