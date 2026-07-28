Mañana fría: así estará el tiempo este martes en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el reporte para la jornada de este martes en Esquel y sus alrededores, confirmando que se mantendrán las condiciones de frío intenso en la región.

Durante las primeras horas se registrarán heladas pronunciadas y temperaturas bajo cero, con mínimas que rondarán entre los -8°C y -10°C.

Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y la máxima apenas alcanzará entre los 0°C y 3°C. Los vientos soplarán de forma leve desde el sector oeste, con velocidades reducidas que no generarán ráfagas de consideración.

Para esta jornada las probabilidades de precipitaciones son casi nulas en el casco urbano, manteniéndose un panorama seco pero sumamente fresco durante todo el día.