Otra maravilla en el cielo: la aurora austral pintó de verde la Antártida Argentina

El cielo argentino sigue causando fascinación y desde el sur del continente, colores increíbles se hicieron presentes.

El personal de la Base Antártica Científica Permanente Belgrano II registró un espectacular despliegue de auroras australes sobre el firmamento polar.

Este fenómeno luminiscente, característico de las regiones polares del sur, iluminó el cielo nocturno sobre el continente blanco, ofreciendo una de las postales más imponentes de la campaña antártica.