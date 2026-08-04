Con una gran inversión, la Municipalidad de El Maitén renovó y modernizó el Gimnasio n° 1

Con una inversión superior a los 22 millones de pesos, con fondos propios, el Municipio de El Maitén renovó por completo el gimnasio n° 1, el más añejo de la zona. Detrás de los números hay algo más profundo: la consolidación del espacio donde convergen la vida social, la contención juvenil y la identidad de un pueblo.

En las localidades cordilleranas como El Maitén, donde las distancias se sienten y los inviernos no dan tregua, los gimnasios municipales son mucho más que canchas de cemento. Son el verdadero corazón social de la comunidad. Allí se gestan los primeros entrenamientos de los chicos, las charlas entre familias y las jornadas donde el pueblo entero se junta para compartir.

Aprovechando el receso de las vacaciones de invierno, la Dirección de Deportes municipal llevó adelante una remodelación integral del recinto, transformándolo a nuevo con una inversión de más de 22 millones de pesos provenientes de recursos propios.

LA TRANSFORMACIÓN POR DENTRO

La obra abarcó desde el mantenimiento estructural hasta los detalles estéticos y funcionales. Maximiliano Manosalva, director municipal de Deportes, destacó el alcance del trabajo realizado para readecuar el espacio a las necesidades actuales de los vecinos:

Infraestructura y tecnología: Se realizó un mantenimiento completo de la cubierta, cambio de redes de protección, pintura total en pisos y paredes, y la colocación de 12 luminarias LED de última generación.

El nuevo buffet y confitería: Uno de los cambios más celebrados fue la readecuación del salón superior. Se reemplazó el concepto del buffet tradicional por una confitería vidriada con tres grandes ventanales hacia la cancha, diseñados a modo de palcos. El área cuenta con mesas y sillas para que el público pueda disfrutar de un café u otros consumos con una vista panorámica privilegiada de las actividades.

EL IMPACTO EN LA COMUNIDAD

Garantizar infraestructura deportiva de calidad en un pueblo chico es una apuesta directa a la salud pública, la integración social y el desarrollo de la juventud. Cuando una gestión prioriza y cuida estos espacios con fondos propios, demuestra que el deporte no es un gasto accesorio, sino un derecho que fortalece el entramado comunitario. Hoy, El Maitén no solo estrena un gimnasio renovado; reabre las puertas del lugar donde la comunidad vuelve a encontrarse.