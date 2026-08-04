El consumo de los hogares volvió a caer en junio y cortó dos meses de recuperación

Pese a que la inflación continuó desacelerándose durante junio, el consumo de los hogares no logró sostener la recuperación observada en los dos meses anteriores. Un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mostró que el gasto de las familias volvió a retroceder, reflejando que la mejora del poder adquisitivo aún no alcanza para impulsar una recuperación sostenida.

De acuerdo con el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la entidad, el consumo registró una caída interanual del 1% en junio. Además, en la comparación desestacionalizada respecto de mayo, el retroceso fue del 1,6%, lo que marcó un nuevo freno en la evolución del indicador que mide el consumo de bienes y servicios finales de los hogares.

Inflación con menor ritmo, pero sin fuerte impacto en el consumo

El informe destaca que durante junio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,9%, la variación mensual más baja desde agosto de 2025. Sin embargo, la inflación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 33,5%.

Según la CAC, si bien la desaceleración de los precios alivió parte de la presión sobre los ingresos de las familias, todavía no se observa una recuperación consolidada del ingreso disponible, lo que continúa limitando la capacidad de consumo.

Los rubros que más retrocedieron

Entre los sectores con mayores caídas se ubicó recreación y cultura, con una baja interanual estimada del 8,1%, en un escenario donde muchos hogares siguen postergando los gastos vinculados al ocio.

También mostraron resultados negativos transporte y vehículos, que retrocedió 7,4% debido, en parte, a una disminución del 17,9% en el patentamiento de automóviles, e indumentaria y calzado, que registró una caída del 4,6%.

En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos fue el único rubro con un crecimiento significativo, al aumentar 9,4% interanual, impulsado principalmente por una mayor demanda de energía eléctrica.

Qué espera la Cámara de Comercio

La CAC señaló que la continuidad del proceso de desaceleración de la inflación será uno de los factores clave para mejorar el ingreso real de las familias y favorecer una recuperación del consumo.

El informe también advirtió que durante 2026 comenzó a registrarse una desaceleración en el uso de tarjetas de crédito, préstamos personales y prendarios, mientras que el crédito hipotecario continúa mostrando una evolución positiva, aunque más moderada.

Para la entidad, la evolución del crédito y una menor morosidad serán determinantes para reactivar la demanda de bienes durables, como vehículos, electrodomésticos e inmuebles, en los próximos meses.

MA