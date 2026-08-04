Esquel: El municipio depositó los sueldos de los empleados municipales este martes

La Municipalidad de Esquel, a través de la secretaría de Economía, informa que este martes 4 de agosto realizó el depósito de los haberes correspondientes a los trabajadores municipales.

De esta manera, los empleados que perciben sus salarios a través de entidades bancarias privadas tendrán acreditados sus haberes durante la jornada de este martes 4 de agosto.

Por su parte, quienes son clientes del Banco del Chubut verán reflejado el depósito el miércoles 5 de agosto, de acuerdo con los plazos habituales de acreditación de la entidad bancaria.

Con esta medida, el municipio continúa cumpliendo en tiempo y forma con el pago de los salarios de los trabajadores municipales.

MA