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Por Redacción Red43

Esquel: El municipio depositó los sueldos de los empleados municipales este martes

El municipio confirmó el depósito de los haberes municipales y detalló cuándo estarán acreditados según la entidad bancaria de cada trabajador.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, a través de la secretaría de Economía, informa que este martes 4 de agosto realizó el depósito de los haberes correspondientes a los trabajadores municipales.

 

De esta manera, los empleados que perciben sus salarios a través de entidades bancarias privadas tendrán acreditados sus haberes durante la jornada de este martes 4 de agosto.

 

Por su parte, quienes son clientes del Banco del Chubut verán reflejado el depósito el miércoles 5 de agosto, de acuerdo con los plazos habituales de acreditación de la entidad bancaria.

 

Con esta medida, el municipio continúa cumpliendo en tiempo y forma con el pago de los salarios de los trabajadores municipales.

 

 

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